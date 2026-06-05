Nevzat Bahtiyar’ın ve Güran'ın akrabaları birbirine girdi! 6 yaralı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin tutuklu sanığı Nevzat Bahtiyar’ın kardeşinin ve oğlunun da bulunduğu iki grup arasında sosyal medyadaki tartışmalar nedeniyle Sur ilçesinde taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Olayda Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeninin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
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- Diyarbakır'ın Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde Narin Güran cinayeti sanığı Nevzat Bahtiyar'ın ailesi ile eşinin akrabaları arasında kavga çıktı.
- Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vecdi Bahtiyar ve oğlu Hatip Bahtiyar dahil 6 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.
- Kavgaya karışan her iki aileden bazı şüpheliler gözaltına alındı.
- Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024 tarihinde Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve günler sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Küçük kızın cesedini dereye gizlediğini itiraf eden ve yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın ailesi ile eşinin akrabaları arasında Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik çıktı. Sosyal medyadaki karşılıklı suçlamalarla başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek adeta meydan savaşına dönüştü.
KAFASINA SİLAH DİPCİĞİYLE VURULDU
Sözlü gerginliğin tırmanmasıyla iki grup yanlarında getirdikleri taş, sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Kısa sürede büyüyen şiddetli kavgada Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vecdi Bahtiyar ve oğlu Hatip Bahtiyar ile birlikte her iki aileden toplam 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olayın seyrine ilişkin bilgi veren A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Mustafa Bahtiyar'ın kafasına silah dipçiğiyle vurulduğunu, ayrıca göğsüne aldığı parke taşı darbesiyle yaralandığını aktardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı Mustafa Bahtiyar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
MAHALLEDE TAŞ, SOPA VE BIÇAKLAR KONUŞTU
Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine iki grup yanlarında getirdikleri taş, sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vecdi Bahtiyar ve oğlu Hatip Bahtiyar ile birlikte her iki aileden toplam 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI
Kısa sürede olay yerine ulaşan emniyet güçleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yeni bir çatışma yaşanmaması adına Çarıklı Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kavgaya karıştığı belirlenen her iki aileden bazı şüpheliler gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcılığı yaşanan kanlı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Kavgada 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi.
14 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Sanık Nevzat Bahtiyar ve Güran'ın akrabaları arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 14 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında çıkan kavgada darp sonucu M.A.K. (17), F.K. (17), F.K. (14), R.K. (59), V.B. (48) ve H.B'nin (21) yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.