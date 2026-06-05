AK Partili üye konuşurken CHP’lilerin küfrü mikrofona takıldı
Dikili Belediye Meclisi’nde AK Partili Abdullah Özüdoğru’nun çöp, bozuk yol ve otopark sorunlarını anlattığı sırada CHP’li üyelerin küfürlü sözleri açık mikrofona takıldı. Canlı yayına yansıyan skandal sonrası Özüdoğru, ne CHP’li isimlerden ne de belediye yönetiminden özür geldiğini söyledi.
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- Dikili Belediye Meclisi'nde AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru'nun çöp, temizlik ve yol sorunlarını anlattığı sırada CHP'li iki meclis üyesinin küfürlü konuşması açık mikrofon nedeniyle canlı yayına yansıdı.
- CHP'li Meclis Kâtibi Deran Türkoğlu'nun 'Şuna söz hakkı verme, mikrofonunu kapat' şeklinde küfürlü ifadeler kullandığı, CHP'li Meclis Başkan Vekili Çiler Gürel'in ise 'Tabii, tabii, rahat ol' dediği kayıtlara geçti.
- Abdullah Özüdoğru, Dikili Belediyesi'nin internet üzerinden yayınladığı meclis toplantısı kaydını izleyince konuşmaları fark etti.
- Özüdoğru, kullanılan ifadelerin hem şahsına hem de Dikili Belediye Meclisi'nin kurumsal saygınlığına zarar verdiğini belirtti.
- Olayın ardından ne CHP'li meclis üyelerinden ne de belediye yönetiminden Özüdoğru'na herhangi bir özür veya açıklama yapılmadı.
Dikili Belediye Meclisi'nde yaşanan açık mikrofon skandalı ilçede gündem oldu. AK Parti Dikili Belediye Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru'nun, ilçedeki çöp, temizlik, bozuk yollar ve otopark sorunlarını dile getirdiği sırada CHP'li iki meclis üyesinin kendi aralarında yaptığı konuşma, açık kalan mikrofon nedeniyle canlı yayına yansıdı.
SORUNLARI ANLATTI, HAKARET CANLI YAYINA DÜŞTÜ
Konu ifade özgürlüğü olunca deyim yerindeyse mangalda kül bırakmayan CHP'liler, Dikili Belediye Meclisi'nde ilçede yaşanan sorunların meclis oturumunda gündeme getirilmesine tahammül edemedi.
AK Parti Dikili Belediye Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru'nun belediye meclis toplantısında yaptığı konuşma sırasında CHP'lilerin gerçek niyetine, açık kalan mikrofon aracılığıyla binlerce Dikilili vatandaş canlı yayında şahit oldu.
BANT KAYDINI İZLEYİNCE DUYDUKLARINA İNANAMADI
Oturumun ardından Dikili Belediyesi tarafından internet üzerinden canlı olarak yayınlanan meclis toplantısını banttan izleyen Özüdoğru, duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
AK Partili Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru, toplantıda belediye hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek yaşananlara tepki gösterdi.
"AHLAKİ ANLAYIŞIMIZA VE DEMOKRATİK MECLİS KÜLTÜRÜNE YAKIŞMAYAN İFADELER"
Özüdoğru, meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesinin ardından "Dilek ve Temenniler" bölümünde söz aldığını ifade ederek şunları söyledi:
"'Meclis gündeminde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından, 'Dilek ve Temenniler' bölümünde meclis başkanlığının izniyle söz alarak Çandarlı ve Dikili'nin çöp, temizlik, bozuk yollar, otopark sorunları ile Çandarlı Meydan Projesi hakkında düşünce, tespit ve önerilerimi dile getirdim. CHP'li Meclis Kâtibi Deran Türkoğlu ile CHP'li Meclis Başkan Vekili Çiler Gürel arasında, şahsıma yönelik, ahlaki anlayışımıza ve demokratik meclis kültürüne yakışmayan ifadeler kullanıldığını öğrendim"
AÇIK MİKROFON GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Toplantı sonrası Dikili Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan canlı yayın kaydını yeniden incelediğini belirten Özüdoğru, CHP'li iki isim arasında geçen konuşmanın açık ve net şekilde duyulduğunu söyledi.
Özüdoğru, açık unutulan mikrofonlardan yansıyan sözleri şöyle aktardı:
"Açık unutulan mikrofonlar aracılığıyla CHP'li Meclis Kâtibi Deran Türkoğlu'nun, 'Şuna söz hakkı verme, mikrofonunu kapat, s...tirsin gitsin' şeklindeki ifadeleri kullandığı; bu sözlerin ardından CHP'li Meclis Başkan Vekili Çiler Gürel'in ise 'Tabii, tabii... Rahat ol, sakin, sakin...' dediği açık bir şekilde duyulmaktadır."
"YALNIZCA ŞAHSIMI DEĞİL, MECLİSİN SAYGINLIĞINI DA ZEDELEDİ"
Özüdoğru, belediye meclis üyelerinin temsil ettikleri vatandaşların sesi olduğunu vurgulayarak, farklı görüşlerin dile getirildiği bir ortamda bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.
AK Partili Özüdoğru açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Belediye meclis üyeleri, aynı zamanda temsil ettikleri vatandaşların sesi ve kanaat önderleri konumundadır. Bu nedenle farklı görüşlerin ifade edildiği bir ortamda, bir meclis üyesine yönelik böylesine yakışıksız ve hakaret içeren ifadelerin kullanılması kabul edilemez bir durumdur. Söz konusu diyalog yalnızca şahsımı değil, aynı zamanda Dikili Belediye Meclisi'nin kurumsal saygınlığını ve demokratik işleyişini de zedelemiştir.''
Ne özür geldi ne açıklama
AK Parti Dikili Belediye Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru, olayın ardından ne doğrudan muhataplarından ne de CHP'li belediye yönetiminden kendisine yönelik herhangi bir özür ya da açıklama yapılmadığını belirtti.