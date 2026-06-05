AK Partili üye konuşurken CHP’lilerin küfrü mikrofona takıldı

"'Meclis gündeminde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından, 'Dilek ve Temenniler' bölümünde meclis başkanlığının izniyle söz alarak Çandarlı ve Dikili'nin çöp, temizlik, bozuk yollar, otopark sorunları ile Çandarlı Meydan Projesi hakkında düşünce, tespit ve önerilerimi dile getirdim. CHP'li Meclis Kâtibi Deran Türkoğlu ile CHP'li Meclis Başkan Vekili Çiler Gürel arasında, şahsıma yönelik, ahlaki anlayışımıza ve demokratik meclis kültürüne yakışmayan ifadeler kullanıldığını öğrendim"

Özüdoğru, meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesinin ardından "Dilek ve Temenniler" bölümünde söz aldığını ifade ederek şunları söyledi:

AÇIK MİKROFON GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Toplantı sonrası Dikili Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan canlı yayın kaydını yeniden incelediğini belirten Özüdoğru, CHP'li iki isim arasında geçen konuşmanın açık ve net şekilde duyulduğunu söyledi.

Özüdoğru, açık unutulan mikrofonlardan yansıyan sözleri şöyle aktardı:

"Açık unutulan mikrofonlar aracılığıyla CHP'li Meclis Kâtibi Deran Türkoğlu'nun, 'Şuna söz hakkı verme, mikrofonunu kapat, s...tirsin gitsin' şeklindeki ifadeleri kullandığı; bu sözlerin ardından CHP'li Meclis Başkan Vekili Çiler Gürel'in ise 'Tabii, tabii... Rahat ol, sakin, sakin...' dediği açık bir şekilde duyulmaktadır."

"YALNIZCA ŞAHSIMI DEĞİL, MECLİSİN SAYGINLIĞINI DA ZEDELEDİ"

Özüdoğru, belediye meclis üyelerinin temsil ettikleri vatandaşların sesi olduğunu vurgulayarak, farklı görüşlerin dile getirildiği bir ortamda bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

AK Partili Özüdoğru açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Belediye meclis üyeleri, aynı zamanda temsil ettikleri vatandaşların sesi ve kanaat önderleri konumundadır. Bu nedenle farklı görüşlerin ifade edildiği bir ortamda, bir meclis üyesine yönelik böylesine yakışıksız ve hakaret içeren ifadelerin kullanılması kabul edilemez bir durumdur. Söz konusu diyalog yalnızca şahsımı değil, aynı zamanda Dikili Belediye Meclisi'nin kurumsal saygınlığını ve demokratik işleyişini de zedelemiştir.''

Ne özür geldi ne açıklama

AK Parti Dikili Belediye Meclis Üyesi Abdullah Özüdoğru, olayın ardından ne doğrudan muhataplarından ne de CHP'li belediye yönetiminden kendisine yönelik herhangi bir özür ya da açıklama yapılmadığını belirtti.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Yaşam