Kapalıçarşı bağlantılı kara para şebekesine darbe: 86 gözaltı
Yasa dışı bahis çetesi, gençleri piyon, kapalıçarşı'yı paravan yaptı. vurgun şebekesinin akladığı kara paranın hacmi, 192 milyar liraya ulaştı.
Giriş Tarihi:
İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen devasa operasyonla liderliğini İbrahim Ö.Ö.'nün yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Baskınlarda 86 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis ve kara para aklama yöntemleriyle yaklaşık 192 milyar TL'lik finansal hacme ulaşan şebekenin, Kapalıçarşı'yı ve gençlerin hesaplarını paravan olarak kullandığı ortaya çıktı. Şebekenin, dikkat çekmemek amacıyla 20-30 yaş arası, düzenli geliri ve ticari faaliyeti olmayan gençleri hedef seçtiği belirlendi. Bu gençlerin banka hesaplarında 6 ay gibi kısa bir sürede 30 ila 50 bin adet olağan dışı transfer tespit edildi.
Sistemde kalmaları karşılığında ise bu kişilere aylık 100 bin TL komisyon ödendiği saptandı. Örgütün, Kapalıçarşı'daki "Kayalar Döviz" sahipleriyle ortak hareket ettiği belgelendi. Döviz bürosunun, Libya uyruklu kişilere ait kredi kartlarıyla tek seferde 1 milyar TL nakit çekim yaptığı, bu parayı altına ve gümüşe çevirerek sisteme yasal yollarla sokmaya çalıştığı anlaşıldı. Ayrıca paraların kripto cüzdana transfer edildiği de belirlendi.
Sistemde kalmaları karşılığında ise bu kişilere aylık 100 bin TL komisyon ödendiği saptandı. Örgütün, Kapalıçarşı'daki "Kayalar Döviz" sahipleriyle ortak hareket ettiği belgelendi. Döviz bürosunun, Libya uyruklu kişilere ait kredi kartlarıyla tek seferde 1 milyar TL nakit çekim yaptığı, bu parayı altına ve gümüşe çevirerek sisteme yasal yollarla sokmaya çalıştığı anlaşıldı. Ayrıca paraların kripto cüzdana transfer edildiği de belirlendi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam