Avcılar’da kadın baristaya saldırı: Kafeyi dağıtan şüpheli gözaltında
Avcılar’da iddiaya göre alkollü 2 şüpheli, müşteri olarak geldikleri kafede barista S.Y.’yi sözlü taciz etti. Kısa süre sonra araçta bekleyen tanıdıklarıyla geri dönen şüphelilerden biri kafeyi dağıttı, fırlatılan bardaktan kopan cam parçası S.Y.’nin yüzüne isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası şüpheli A.Ü. Esenyurt’ta yakalandı.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Avcılar'da bir kafede alkollü oldukları iddia edilen şüpheliler barista S.Y.'ye sarkıntılık yaptıktan sonra tekrar gelerek saldırıda bulundu.
- Şüpheli A.Ü. barista S.Y.'ye hakaret ve tehdit ettikten sonra tezgahtaki malzemeleri fırlatarak saldırdı, fırlatılan bardaktan kopan cam parçası S.Y.'nin yüzüne isabet etti.
- Barista S.Y. darp raporu alarak şikayetçi oldu, kafede 500 bin liranın üzerinde maddi zarar oluştuğu öne sürüldü.
- Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.Ü.'yü Esenyurt'ta gözaltına aldı.
- Saldırı anları kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, perşembe gecesi saat 01.00 sıralarında İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.
İddiaya göre alkollü oldukları öne sürülen 2 şüpheli, müşteri olarak geldikleri kafede barista S.Y.'ye sarkıntılık yaptı.
S.Y.'nin kendilerine karşılık vermediği gençler, siparişlerini aldıktan sonra "Kolay gelsin" diyerek kafeden ayrıldı.
KISA SÜRE SONRA GERİ DÖNDÜLER
İddiaya göre 2 genç, bir süre sonra araçta bekleyen tanıdıklarıyla birlikte tekrar kafeye geldi.
Kafeye giren şüpheli, limonata siparişi verdiği barista S.Y.'ye önce hakaret etti, ardından tehditler savurdu.
Kısa sürede kontrolden çıkan öfkeli müşteri, tezgahın üzerindeki malzemeleri S.Y.'ye doğru fırlatmaya başladı.
CAM PARÇASI YÜZÜNE İSABET ETTİ
Şüphelinin fırlattığı bardaktan kopan cam parçası, barista S.Y.'nin yüzüne isabet etti.
Dakikalar içinde kafenin tezgah bölümünü dağıtan şüpheliyi çevredekiler güçlükle sakinleştirdi.
Olayın ardından hastaneye giden S.Y., darp raporu aldı. S.Y. ve çalışma arkadaşı M.G., polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.
İş yerinde 500 bin liranın üzerinde maddi zarar oluştuğu öne sürüldü.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, 2 gencin kafede alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıktığı, kısa süre sonra ise üçüncü bir kişiyle birlikte geri döndüğü görüldü.
Kameraya yansıyan anlarda, üçüncü kişinin önce barista ile konuştuğu, ardından bir anda öfkelenerek tezgahın üzerindeki malzemeleri fırlatmaya başladığı yer aldı.
Görüntülerde çevredekilerin şüpheliye müdahale ettiği anlar da dikkat çekti.
"KAFAMDA CAM PARÇALARI VARDI"
Darbedilen barista S.Y., olay anını şu sözlerle anlattı:
"İki kişi geldiler, daha önce hiç görmedim. Önce benimle sohbet etmeye çalıştılar. İçecek birşeyler istediler. Yaşımı sordular, 'Burada mı oturuyorsunuz' diye sordular. Ben cevap vermedim, 'Başka bir şey ister misiniz' diye geçiştirdim. Ona biraz sinirlendiler. Sonra 'Ben su da istemiştim sen vermedin' gibi konuştular.
'Problem değil vereyim hemen' dedim. İstemeyip bırakıp gittiler. Üçüncü kişi ilk başta tek başına geldi. Ne olduğunu anlamadım. Parayı fırlatarak 'Ver lan limonata, çok konuşma, çabuk ver' diye konuştu. Hakaretler etmeye başladı. Bağırdı çağırdı giderek sinirlendi. Bana, 'Sen kimsin', 'Sen çok havalısın kime bulaştığını bilmiyorsun, seni mahvederim' gibi tehditler savurdu.
Arkadaşım engelledi onu yoksa kasanın arka tarafına geçip bana saldıracaktı. Kafamda cam parçaları vardı. Tepsi kafama ve koluma geldi. Bardak geldi koluma. Tezgahın üstündeki herşeyi fırlattı, hızını bir türlü alamadı. Şikayetçi oldum darp raporu aldım.
Çok korktum köşeye sıkıştım yapabileceğim hiçbirşey yoktu. Müşteriler tutmaya çalıştı ama insanlar da korktuğu için çok fazla müdahale edemediler"
"SÖZLÜ ŞEKİLDE TACİZ ETMEYE ÇALIŞTILAR"
Kafe çalışanı M.G. ise 2 kişinin kafeye alkollü şekilde geldiğini öne sürerek şunları söyledi:
"Dün gece saat 12.40 sularında biz kapanış temizliğimizi yapmaya başlamıştık. İki kişi geldi İlk önce, alkollülerdi. Çalışan arkadaşımıza yürüdüler. Taciz etmeye çalıştılar sözlü bir şekilde. Ardından şakalaşmaya başladılar kendi aralarında. Kızın yaşını sordular. Ben de o sırada dış alanı temizliyordum. Ardından içeri girdim, bir olayı çıkarsa eğer en azından yanında bulunayım diye. Ardından gittiler, arabaya bindiler"
"ARKADAŞIMIZIN YÜZÜNDE CAM KESİĞİ VAR"
M.G., şüphelilerin üçüncü bir kişiyle birlikte geri döndüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Parayı çalışan arkadaşımızın yüzüne fırlatarak 'Bana limonata ver ' tabirini kullandılar. ' Bizimle doğru konuş' dediler. Sonra bir anda her yeri dağıtmaya başladılar. Suç duyurusunda bulunduk.
Çalışan arkadaşımıza tepsi fırlattılar. Çok şükür tepsi ona gelmedi sadece ekranlarımıza geldi. Çalışan arkadaşımızın yüzünde cam kesiği var. Çok ciddi hayati birşey yok sadece gözünde bir yaralanma var.
Olay esnasında köşedeydim, sakinleştirmeye çalıştım sakin bir dille uyardım dinlemediler. Bende hiçbirşey yok. Tahmini 500 bin liranın üzerinde zararımız var. Zarar sadece maddi değil. Çalışan arkadaşımız da ben de psikolojik olarak çok kötü durumdayız"
ŞÜPHELİ ESENYURT'TA YAKALANDI
- Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
- Yapılan incelemede şüphelinin A.Ü. olduğu belirlendi.
- Polis ekipleri, A.Ü.'yü Esenyurt'ta gözaltına aldı.
- Şüphelinin mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.