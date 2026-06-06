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Bursa'da vahşet: Şüphe üzerine kız kardeşini ve eniştesini sokak ortasında öldürdü!

Eşi ile eniştesi arasında ilişki yaşandığını öne süren Niyazi Kaysuk, kız kardeşi Yağmur ve eniştesi Hidayet Demirkıran'a sokakta kurşun yağdırdı. Başlarından vurulan çift yaşamını yitirirken, zanlı cinayet silahıyla yakalandı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Bursa'da vahşet: Şüphe üzerine kız kardeşini ve eniştesini sokak ortasında öldürdü!
Kan donduran olay, dün Bursa'da yaşandı. İddiaya göre; Yağmur- Hidayet Demirkıran çifti market alışverişi yapıp, eve döndükleri sırada, kendilerini kapının önünde bekleyen Niyazi Kaysuk ile karşılaştı. Karı-koca evlerine girmek isterken tartışma çıktı.
Niyazi Kaysuk, yanındaki tabancayla kardeşi Yağmur Demirkıran ve eniştesine ateş açtı. Demirkıran çifti başlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Eniştesini ve kız kardeşini öldüren Niyazi Kaysuk, “Eniştemin eşimle ilişkisi olduğunu düşündüm” dedi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)Eniştesini ve kız kardeşini öldüren Niyazi Kaysuk, “Eniştemin eşimle ilişkisi olduğunu düşündüm” dedi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

10 SUÇ KAYDI ÇIKTI

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Yağmur ve Hidayet Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 5 suç kaydı bulunan Hidayet Demirkıran ile 6 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Yağmur Demirkıran'ın cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan Niyazi Kaysuk ifadesinde, "Eniştem Hidayet ile eşim arasında ilişki olduğundan şüphelendiğim için vurdum" dediği öğrenildi. Katil zanlısı Niyazi Kaysuk'un 10 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor...
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