Bursa'da vahşet: Şüphe üzerine kız kardeşini ve eniştesini sokak ortasında öldürdü!
Eşi ile eniştesi arasında ilişki yaşandığını öne süren Niyazi Kaysuk, kız kardeşi Yağmur ve eniştesi Hidayet Demirkıran'a sokakta kurşun yağdırdı. Başlarından vurulan çift yaşamını yitirirken, zanlı cinayet silahıyla yakalandı...
Giriş Tarihi:
Kan donduran olay, dün Bursa'da yaşandı. İddiaya göre; Yağmur- Hidayet Demirkıran çifti market alışverişi yapıp, eve döndükleri sırada, kendilerini kapının önünde bekleyen Niyazi Kaysuk ile karşılaştı. Karı-koca evlerine girmek isterken tartışma çıktı.
Niyazi Kaysuk, yanındaki tabancayla kardeşi Yağmur Demirkıran ve eniştesine ateş açtı. Demirkıran çifti başlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Niyazi Kaysuk, yanındaki tabancayla kardeşi Yağmur Demirkıran ve eniştesine ateş açtı. Demirkıran çifti başlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
10 SUÇ KAYDI ÇIKTI
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Yağmur ve Hidayet Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 5 suç kaydı bulunan Hidayet Demirkıran ile 6 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Yağmur Demirkıran'ın cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan Niyazi Kaysuk ifadesinde, "Eniştem Hidayet ile eşim arasında ilişki olduğundan şüphelendiğim için vurdum" dediği öğrenildi. Katil zanlısı Niyazi Kaysuk'un 10 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor...
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