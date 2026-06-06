Bursa'da vahşet: Şüphe üzerine kız kardeşini ve eniştesini sokak ortasında öldürdü!

Eniştesini ve kız kardeşini öldüren Niyazi Kaysuk, “Eniştemin eşimle ilişkisi olduğunu düşündüm” dedi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Yağmur ve Hidayet Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 5 suç kaydı bulunan Hidayet Demirkıran ile 6 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Yağmur Demirkıran'ın cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan Niyazi Kaysuk ifadesinde, "dediği öğrenildi. Katil zanlısı Niyazi Kaysuk'un 10 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor...