Mavi peruklu bir robot küçük çocuğa döner tekme attı
Çin'de sahne alan mavi peruklu Unitree G1 tipi insansı robot, yaptığı döner tekme hareketiyle izleyiciler arasındaki küçük bir çocuğa çarptı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, gelişmiş eklem torkuna sahip insansı robotların kalabalık etkinliklerdeki güvenliği ve izleyicilerle arasındaki mesafe zorunluluğu hakkında yeni bir tartışma başlattı.
Hızlı Özet Göster
- Çin'in Sincan bölgesindeki bir etkinlikte Unitree G1 tipi insansı robot, döner tekme hareketi sırasında ön sırada bulunan küçük bir çocuğa çarptı.
- Çocuk darbe sonrası kısa süreli acı yaşadı ancak Shanghai Daily'ye göre ciddi bir yaralanma meydana gelmedi.
- Mavi palyaço peruğu takan robotun görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve güvenlik tartışmalarına yol açtı.
- Unitree G1 robotunun yaklaşık 70 pound ağırlığında olduğu ve eklemlerinin 100 Newton metreden fazla tork üretebildiği belirtildi.
- Daha önce Çin'de benzer bir olayda aynı tip robot dengesini kaybederek yakındaki bir kişinin burnuna çarpmış ve kanamaya neden olmuştu.
Çin'de bir etkinlikte sahne alan insansı robot, yaptığı döner tekme hareketiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Mavi palyaço peruğu takan Unitree G1 tipi robotun tekmesi, seyirciler arasındaki küçük bir çocuğa denk geldi. Çocuğun ciddi şekilde yaralanmadığı bildirildi.
GÖSTERİ SIRASINDA TALİHSİZ AN YAŞANDI
Futurism'in haberine göre olay, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde kaydedildi. Görüntülerde robotun bir gösteri sırasında döner tekme hareketi yaptığı, bu sırada ön tarafta bulunan küçük bir çocuğun darbeye maruz kaldığı görülüyor.
Robot goes rogue and kicks child
by u/robbiesloan in interestingasfuck
Çocuk darbenin ardından kısa süreli acı yaşarken, Shanghai Daily'nin aktardığına göre olay ciddi bir yaralanmaya yol açmadı.
SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI
Video, robotun palyaço peruğu takması ve olayın beklenmedik şekilde gelişmesi nedeniyle sosyal medyada hızla yayıldı.
Kullanıcıların bir bölümü görüntülere şaşkınlıkla yaklaşırken, bazıları da "robot isyanı başladı" tarzı esprili yorumlar yaptı. Olay, eğlenceli bir gösteri anının bir anda kontrol ve güvenlik tartışmasına dönüşebileceğini gösterdi.
İNSANSI ROBOTLAR SAHNEDE DİKKAT ÇEKİYOR AMA MESAFE ÖNEMLİ
Unitree G1 gibi insansı robotlar, dans edebilme, dengede kalabilme ve karmaşık hareketler yapabilme özellikleriyle etkinliklerde ilgi görüyor. Ancak bu tür robotların metal gövdeleri ve güçlü eklemleri, özellikle çocukların yakınında ekstra dikkat gerektiriyor.
Robotun uzaktan kontrol ediliyor olması da riski tamamen ortadan kaldırmıyor. Ani hareketler, kalabalık alanlarda beklenmeyen temaslara neden olabiliyor.
DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY GÜNDEME GELMİŞTİ
Haberde, Unitree G1 tipi başka bir robotun daha önce Çin'deki bir gösteride dengesini kaybettiği hatırlatıldı. O olayda robot yere düştükten sonra kollarını ve bacaklarını savurmuş, yakındaki bir kişinin burnuna çarparak kanamaya neden olmuştu.
Bu örnekler, insansı robotların gösteri dünyasında ilgi çekici olsa da güvenlik mesafesinin ihmal edilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor.
KÜÇÜK ROBOT DEĞİL, GÜÇLÜ MAKİNE
Unitree G1, bazı insansı robotlara göre daha kısa ve hafif bir model. Ancak yaklaşık 70 pound ağırlığında olduğu ve eklemlerinin 100 Newton metreden fazla tork üretebildiği belirtiliyor.
Bu da robotun sevimli ya da komik bir kostümle sahneye çıksa bile güçlü bir makine olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
EĞLENCELİ GÖRÜNTÜ, KÜÇÜK BİR UYARIYA DÖNÜŞTÜ
Viral olan video, ilk bakışta tuhaf ve eğlenceli bir an gibi görünse de robotların kalabalık ortamlarda nasıl kullanılacağına dair basit bir hatırlatma yaptı.
İnsansı robotlar daha ulaşılabilir hale geldikçe, bu tür gösterilerde güvenlik mesafesi ve kontrol önlemleri daha fazla önem kazanacak gibi görünüyor.