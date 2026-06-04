Mavi peruklu bir robot küçük çocuğa döner tekme attı

Bu örnekler, insansı robotların gösteri dünyasında ilgi çekici olsa da güvenlik mesafesinin ihmal edilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Haberde, Unitree G1 tipi başka bir robotun daha önce Çin'deki bir gösteride dengesini kaybettiği hatırlatıldı. O olayda robot yere düştükten sonra kollarını ve bacaklarını savurmuş, yakındaki bir kişinin burnuna çarparak kanamaya neden olmuştu.

KÜÇÜK ROBOT DEĞİL, GÜÇLÜ MAKİNE

Unitree G1, bazı insansı robotlara göre daha kısa ve hafif bir model. Ancak yaklaşık 70 pound ağırlığında olduğu ve eklemlerinin 100 Newton metreden fazla tork üretebildiği belirtiliyor.

Bu da robotun sevimli ya da komik bir kostümle sahneye çıksa bile güçlü bir makine olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

EĞLENCELİ GÖRÜNTÜ, KÜÇÜK BİR UYARIYA DÖNÜŞTÜ

Viral olan video, ilk bakışta tuhaf ve eğlenceli bir an gibi görünse de robotların kalabalık ortamlarda nasıl kullanılacağına dair basit bir hatırlatma yaptı.

İnsansı robotlar daha ulaşılabilir hale geldikçe, bu tür gösterilerde güvenlik mesafesi ve kontrol önlemleri daha fazla önem kazanacak gibi görünüyor.

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