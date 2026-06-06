Bakan Bak'tan sıfır atıkta gençlik vurgusu: Gençler bu işin her şeyi

Bakan Bak, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen forumda gençlerle bir araya geldi.

Osman Aşkın Bak, yaptığı konuşmada, bakanlık olarak 600'e yakın gençlik merkezine sahip olduklarını belirterek "Gençlerin güvenli bir şekilde kendilerini ifade edebilecekleri, sosyal projeler ile çevre projeleri, spor ve sanat yapabilecekleri merkezlere sahibiz. Burada çok ciddi bir dinamizm var. Sıfır Atık Vakfı'nın kurulması, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde böyle bir sürecin başlatılması, çok kıymetli ve önemli.

Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bu liderliği için çok teşekkür ediyoruz. Burada en önemli parça gençler. Bakanlık olarak özellikle üniversite öğrencileriyle çok iç içe bir sürecimiz var. Bir milyona yakın öğrencinin barındığı KYK yurtlarımız var. Devletimiz burada öğrencilerimize çok büyük destek veriyor. Çok cüzi bir ücretle öğrencilere bu ortamı sağlıyor.

Gençlerle çok ciddi projeler gerçekleştiriyoruz. En önemlilerinden biri, ÜNİDES adını verdiğimiz üniversitedeki öğrenci kulüplerinin bize getirdiği projeler. Bize 5 bine yakın proje geldi. Bu projelerin içerisinde en önemlileri; çevreye, iklime ve suya yönelik projeler. Bunların artarak devam etmesi bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.