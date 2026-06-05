20 yıl sonra aydınlatıldı: Gülcan Yazıcı cinayetinde 2 kişi tutuklandı! Katilleri ele veren ifade: "Osman cezasını verdi biz de onu gömdük"

Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında Ozan Çayı'nda bulunan ve yıllarca kimliği belirlenemeyen kadın cesedinin, yaklaşık 20 yıl sonra yapılan DNA incelemesi sonucu Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesinleşti. Soruşturma kapsamında üç şüpheli hakkında işlem yapılırken, iki kişi tutuklandı.

Samsun'da 20 yıl önceki kadın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyede. (Fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde cesette 7,65 milimetre çapında ateşli silah mermisine bağlı giriş yarası olduğu belirlendi. Ancak o dönemde yürütülen tüm araştırmalara rağmen cesedin kimliği tespit edilemedi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze İstanbul Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi. Dosya hakkında 2008 yılında daimi arama kararı verilerek soruşturma faili meçhul olarak sürdürüldü.



BİN KİŞİLİK KAYIP LİSTESİ İNCELENDİ

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda dosya yeniden ele alındı. Çalışmalar kapsamında 2004 yılından itibaren Bafra ve çevresinde kayıp olarak aranan kişilerin yanı sıra Karadeniz bölgesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'daki kayıp başvuruları da incelendi.

Yaklaşık bin kişilik kayıp listesi ve yakınları üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, 2006 yılında bulunan cesedin 4 Ağustos 2004 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olabileceği değerlendirildi.