20 yıl sonra aydınlatıldı: Gülcan Yazıcı cinayetinde 2 kişi tutuklandı! Katilleri ele veren ifade: "Osman cezasını verdi biz de onu gömdük"
Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yıl boyunca faili meçhul olarak kalan Gülcan Yazıcı cinayetinde DNA incelemesiyle kimlik tespit edildi. Soruşturmada ortaya çıkan tanık beyanları ise dikkat çekti. Tanık Melek Uyar, babasının kendisine, “Gülcan Osman’a yanlış yaptı, Osman da onun cezasını verdi, biz de onu gömdük” dediğini öne sürdü. Soruşturma kapsamında dosyada yer alan Yazıcı'nın imam nikahlı eşi Osman Orta ve yakın arkadaşı Bayram Akyürek tutuklandı.
Hızlı Özet Göster
- Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında Ozan Çayı'nda bulunan kadın cesedinin DNA incelemesi sonucu Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesinleşti.
- Gülcan Yazıcı'nın imam nikâhlı eşi Osman Orta, yakın arkadaşı Bayram Akyürek ve kardeşi Nuri Yazıcı hakkında soruşturma başlatıldı.
- Osman Orta ve Bayram Akyürek tutuklanırken, Nuri Yazıcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Soruşturma kapsamında Bayram Akyürek'in evinde 7,65 milimetre çapında bir tabanca ele geçirildi.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 yıllık faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını açıkladı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında Ozan Çayı'nda bulunan ve yıllarca kimliği belirlenemeyen kadın cesedinin, yaklaşık 20 yıl sonra yapılan DNA incelemesi sonucu Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesinleşti. Soruşturma kapsamında üç şüpheli hakkında işlem yapılırken, iki kişi tutuklandı.
CESET 2006 YILINDA OZAN ÇAYI'NDA BULUNDU
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/719 sayılı faili meçhul soruşturma dosyasının yeniden incelenmesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, 14 Mart 2006 tarihinde Bafra'nın Ozan Mahallesi mevkiindeki Ozan Çayı içerisinde kimliği belirsiz bir kadın cesedinin bulunduğu tespit edildi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde cesette 7,65 milimetre çapında ateşli silah mermisine bağlı giriş yarası olduğu belirlendi. Ancak o dönemde yürütülen tüm araştırmalara rağmen cesedin kimliği tespit edilemedi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze İstanbul Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi. Dosya hakkında 2008 yılında daimi arama kararı verilerek soruşturma faili meçhul olarak sürdürüldü.
BİN KİŞİLİK KAYIP LİSTESİ İNCELENDİ
Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda dosya yeniden ele alındı. Çalışmalar kapsamında 2004 yılından itibaren Bafra ve çevresinde kayıp olarak aranan kişilerin yanı sıra Karadeniz bölgesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'daki kayıp başvuruları da incelendi.
Yaklaşık bin kişilik kayıp listesi ve yakınları üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, 2006 yılında bulunan cesedin 4 Ağustos 2004 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olabileceği değerlendirildi.
DNA ANALİZİ KİMLİĞİ KESİNLEŞTİRDİ
Soruşturma kapsamında Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan Orta'dan 15 Mayıs 2026 tarihinde DNA örneği alındı. Yapılan karşılaştırmalı genetik inceleme sonucunda, Ozan Çayı'nda bulunan cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesin olarak belirlendi.
KIZININ İFADESİ SORUŞTURMAYA YÖN VERDİ
JASAT ekipleri tarafından alınan ön görüşmede Sultan Orta, annesi Gülcan Yazıcı ile Osman Orta'nın imam nikâhlı olarak birlikte yaşadıklarını, aralarında uzun süredir ciddi sorunlar bulunduğunu ve Osman Orta'nın annesine sık sık şiddet uyguladığını anlattı.
Orta, annesinin bir süre Yalova'da yaşadığını, son olarak 2005 yılının Kasım ayında doğum günü nedeniyle kendisini ziyaret ettiğini ve ardından bir kişi tarafından aranarak yanından ayrıldığını söylediğini, bu tarihten sonra ise kendisinden bir daha haber alınamadığını ifade etti.
2 Haziran 2026 tarihinde alınan ayrıntılı ifadesinde ise babası Osman Orta'nın kendisi ve erkek kardeşini yakın arkadaşı Bayram Akyürek'in yanına bıraktığını, annesinin sürekli şiddete maruz kaldığını ve kaybolmasının ardından kendisinden haber alınamadığını anlattı.
TANIK İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma kapsamında dinlenen tanık Melek Uyar, Osman Orta'nın çocuklarını Bayram Akyürek'in yanına bıraktığını, bu durumun nedenini sorduğunda babasının kendisine "Gülcan Osman'a yanlış yaptı, Osman da onun cezasını verdi, biz de onu gömdük" dediğini öne sürdü.
Bir diğer tanık Merve Akyürek ise Osman Orta'nın çocuklarının uzun süre evlerinde kaldığını, olayın ayrıntılarını bilmediğini ancak çocukların evde kalmasına ilişkin çeşitli tartışmalar yaşandığını ifade etti.
ÇOCUKLARA BAKMAK İÇİN PARA ALIYORDU
Babası Bayram'ın Sultan ile sarılarak yattığını gördüğünü, babasının çocuklara bakması nedeniyle Osman'dan para aldığını ifade etmiştir.
Akyürek Orta'nın babasının arkadaşı olduğunu, çocuklarının kendileriyle kaldığını, Gülcan'ın köyde tecavüze uğradığını, Gülcan'a kimsenin sahip çıkmadığını, konuyu tam bilmediğini, babası ile görüşmediğini ancak Osman'ın çocuklarının evde kalmasını istemediğini bunu da dile getirince babasının sizi gönderirim şeklinde söylediğini ifade belirtti.
ÜÇ KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, belge ve tanık beyanlarının değerlendirilmesi sonucunda, Gülcan Yazıcı'nın imam nikâhlı eşi Osman Orta, Osman Orta'nın yakın arkadaşı olduğu değerlendirilen Bayram Akyürek ve Gülcan Yazıcı'nın kardeşi Nuri Yazıcı şüpheli olarak belirlendi.
Savcılık talimatıyla 2 Haziran 2026 tarihinden itibaren şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldı.
EVDE BULUNAN SİLAH KRİMİNAL İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ
Bayram Akyürek'in ikametinde yapılan aramalarda 7,65 milimetre çapında bir tabanca ele geçirildi. Silahın, maktulün vücudundan çıkan mermi çekirdeğiyle uyumlu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kriminal incelemeye gönderildiği öğrenildi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, 5 Haziran 2026 tarihinde Bafra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Osman Orta ve Bayram Akyürek hakkında tutuklama kararı verirken, Nuri Yazıcı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yetkililer, Gülcan Yazıcı cinayetine ilişkin soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.
BAKAN GÜRLEK: 20 YILLIK KARANLIK AYDINLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, 20 yıldır karanlıkta kalan bir dosyanın aydınlatıldığını belirterek, "1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.
Gürlek, Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli hakkında adli sürecin başlatıldığını belirterek, devletin hiçbir faili meçhul dosyayı karanlıkta bırakmayacağını vurguladı.