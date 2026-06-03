Antalya'da ifade vermek için giden adam adliyenin önündeki bankta ölü bulundu
Antalya'da ifade vermek için gittiği adliyedeki işlemlerini tamamladıktan sonra evine dönmek üzere otobüs durağına geçen 57 yaşındaki Sadık Parlak, bank üzerinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Parlak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Antalya Adliyesi önünde yaşanan olayın ardından savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Parlak'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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- {"items":["Antalya'da ifade vermek için adliyeye gelen Sadık Parlak (57), işlemlerin ardından otobüs durağındaki bankta ölü bulundu.","Olay Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Antalya Adliyesi önünde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.","Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.","Sağlık ekipleri Sadık Parlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.","Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Parlak'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü."}}
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Antalya'da ifade vermek için adliyeye giden ve işlemlerin ardından adliyeden ayrılan Sadık Parlak (57), otobüs durağındaki bankta ölü bulundu.
Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Antalya Adliyesi önünde meydana geldi. Bulvar üzerindeki otobüs durağının arkasında yer alan bank üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine yakın noktada bulunan polis merkezindeki ekip ile sağlık ekibi sevk edildi. Bankın olduğu yere gelen sağlık ekibi, hareketsiz yatan Sadık Parlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Parlak'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Parlak'ın ifade vermek için Antalya Adliyesi'ne geldiği, işlemlerin ardından evine dönmek için gittiği otobüs durağında yaşamını yitirdiği öğrenildi.