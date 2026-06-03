Antalya'da ifade vermek için giden adam adliyenin önündeki bankta ölü bulundu

{"items":["Antalya'da ifade vermek için adliyeye gelen Sadık Parlak (57), işlemlerin ardından otobüs durağındaki bankta ölü bulundu.","Olay Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki Antalya Adliyesi önünde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.","Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.","Sağlık ekipleri Sadık Parlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.","Savcı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Parlak'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü."}}