Bursa'da 18 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Bursa Karacabey'de hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö. isimli kadın, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
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- Bursa'da hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö. isimli kadın yakalandı.
- Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.Ö.'yü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
- Ü.Ö.'nün ayrıca 182 bin 500 TL adli para cezası da bulunuyordu.
- Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
- Ü.Ö., mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Bursa'da hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö. isimli kadın, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 182 bin 500 TL adli para cezası bulunan Ü.Ö. isimli kadını, düzenlenen operasyonla yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam