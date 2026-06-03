"YakupTV" lakaplı Yakup Şahkulubey tutuklandı: Sebebi ortaya çıktı
Sosyal medyada "YakupTV" kullanıcı adıyla tanınan Yakup Şahkulubey tutuklandı. Sosyal medya ünlüsü Yakup Şahkulubey'in "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları kapsamında tutuklandığı öğrenildi.
Sosyal medyada "YakupTV" kullanıcı adıyla tanınan Yakup Şahkulubey'in tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Olay ilk olarak yine sosyal medya ünlüsü olan Testo Taylan'ın iddiasıyla gündeme geldi.
Taylan yakın bir tanıdığı vasıtasıyla YakupTV'nin gözaltına alınarak tutuklandığı öğrendiğini ve Silivri Cezaevi'ne sevk edildiğini öne sürdü.
TUTUKLANMA SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Gelişmeye ilişkin adli kaynaklardan bilgi edinen A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Yakup Şahkulubey'in "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıkladı.
YAKUPTV KİMDİR?
Yakup Şahkulubey, sosyal medyada Yakup TV kimliğiyle tanınıyor. 1998 Mardin doğumlu olan ve İstanbul'da yaşayan Şahkulubey, TikTok, Instagram ve Kick platformlarındaki canlı yayınlarıyla biliniyor. Sınırları zorlayan absürt içerikleri, küfürlü ifadeleri, ve tartışmalı yorumları nedeniyle provokatif bulunuyor ve tepki çekiyor.