TUTUKLANMA SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Gelişmeye ilişkin adli kaynaklardan bilgi edinen A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Yakup Şahkulubey'in "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıkladı.

YakupTV lakaplı Yakup Şahkulubey (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır)

YAKUPTV KİMDİR?



Yakup Şahkulubey, sosyal medyada Yakup TV kimliğiyle tanınıyor. 1998 Mardin doğumlu olan ve İstanbul'da yaşayan Şahkulubey, TikTok, Instagram ve Kick platformlarındaki canlı yayınlarıyla biliniyor. Sınırları zorlayan absürt içerikleri, küfürlü ifadeleri, ve tartışmalı yorumları nedeniyle provokatif bulunuyor ve tepki çekiyor.