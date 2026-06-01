Aydın'da çifte cinayet firarisi kocadan kan donduran itiraf videosu: "İkisinin de kafasına sıktım"

Aydın'ın Söke ilçesinde kapalı pazar yerinde park halindeki araca açılan ateş sonucu direksiyon başındaki Ercan Zengin hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesi, dün öğle saatlerinde güne feci bir cinayet haberiyle uyandı. Park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) öldürülmesine ilişkin şüpheli Erkan Aslan (29), polis tarafından aranıyor. Nurgül'ün eşi olan Erkan Aslan'ın olayı gerçekleştirdikten sonra cinayetleri itiraf ettiği videoyu yakınlarına gönderdiği ortaya çıktı.