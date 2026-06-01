Aydın'da çifte cinayet firarisi kocadan kan donduran itiraf videosu: "İkisinin de kafasına sıktım"

Aydın’ın Söke ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında park halindeki otomobile düzenlenen ve sürücü Ercan Zengin ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıda kan donduran bir detay ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından her yerde aranan şüpheli koca Erkan Aslan’ın , cinayetleri işledikten sonra katliamı itiraf ettiği bir video kaydı çekerek yakınlarına gönderdiği tespit edildi.

  • Aydın'ın Söke ilçesinde kapalı pazar yerinde park halindeki araca açılan ateş sonucu direksiyon başındaki Ercan Zengin hayatını kaybetti.
  • Araçta yolcu konumunda bulunan 25 yaşındaki Nurgül Aslan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
  • Hayatını kaybeden Nurgül Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu belirlendi.
  • Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maktul Nurgül Aslan'ın resmi nikahlı eşi Erkan Aslan'ı yakalamak için çalışma başlattı.
  • Firari zanlı Erkan Aslan'ın cinayetten sonra suçunu itiraf ettiği bir video kaydedip akrabalarına gönderdiği tespit edildi.

Aydın'ın Söke ilçesi, dün öğle saatlerinde güne feci bir cinayet haberiyle uyandı.

Park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) öldürülmesine ilişkin şüpheli Erkan Aslan (29), polis tarafından aranıyor. Nurgül'ün eşi olan Erkan Aslan'ın olayı gerçekleştirdikten sonra cinayetleri itiraf ettiği videoyu yakınlarına gönderdiği ortaya çıktı.

Hamile eşini katletmişti: Katil kocadan kan donduran itiraf videosu

Firari eşin cinayet sonrası yakınlarıyla video paylaştığı tespit edilidi. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

HAMİLE KADIN KURTARILAMADI

Saldırı sırasında araçta yolcu konumunda bulunan ve ağır yaralanan 25 yaşındaki Nurgül Aslan'a ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne, ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen genç kadından acı haber geldi. Aslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç kadının henüz 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

KATLİAM SONRASI YAKINLARINA VİDEO ATMIŞ: "BU NAMUS MESELESİ HERKES TOPLANSIN"

Çifte cinayetin ardından geniş çaplı tahkikat başlatan Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hedefteki isim olan Nurgül Aslan'ın resmi nikahlı eşi Erkan Aslan'ı yakalamak için çemberi daralttı.

Soruşturmada ortaya çıkan son detay ise adeta kan dondurdu. Firari zanlı videoda şu ifadelerde bulundu:

"Nurgül beni aldatıyormuş. Adamla onun kafasına sıktım. Bu namus meselesi. İkisinin de kafasına sıktım herkes toplansın!"

Firari zanlı Erkan Aslan'ın, cinayetleri işledikten hemen sonra cep telefonu kamerasını açarak suçunu itiraf ettiği bir video kaydettiği ve bu görüntüleri akrabalarına yolladığı belirlendi. Polis, her yerde bu dehşet videosunun sahibi kocayı arıyor.

