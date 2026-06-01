CANLI YAYIN
Geri

Aydın Söke’de yasak aşk katliamı: 1 aylık eşini ve sevgilisini otomobilde vurarak öldürdü

Aydın'ın Söke ilçesi bir kanlı olaya sahne oldu. Erkan Aslan, henüz bir aylık eşi Nurgül Aslan'ın (25) başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi. Aldatıldığı iddiasıyla öfkeye kapılan koca, eşini ve sevgilisi olduğu öne sürülen Ercan Zengin'i (31) pazar yerindeki bir otomobilin içinde birlikte yakaladı. Erkan Aslan, yanında getirdiği silahla otomobili kurşun yağdırdı. Aracın içinde kurşunların hedefi olan Ercan Zengin olay yerinde can verdi. Nurgül Aslan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Aydın Söke’de yasak aşk katliamı: 1 aylık eşini ve sevgilisini otomobilde vurarak öldürdü
Kan donduran olayın ardından ortaya çıkanlar ise olayın vahametini daha da arttırdı. Erkan Aslan ve Nurgül Aslan'ın 1 ay önce dünya evine girdikleri öğrenildi.
Katil Zanlısı Erkan Aslan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Genç çiftin yasak aşk iddialarının ardından evliliklerinin son bulduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve çevresinde yaptığı araştırmalarda çok sayıda boş kovan bulundu. Çifte cinayetin ardından suç aleti silahla birlikte kayıplara karışan katil zanlısı Erkan Aslan, bir süre sonra Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.
Ercan Zengin

Olayın ardından ortaya çıkan detaylar ise dehşeti artırdı. Çiftin yalnızca bir ay önce evlendiği, yaşanan iddia ve kıskançlık krizi sonrası evliliğin kanlı şekilde son bulduğu öğrenildi.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aydın Söke’de yasak aşk katliamı: 1 aylık eşini ve sevgilisini otomobilde vurarak öldürdü-4 Aydın Söke’de yasak aşk katliamı: 1 aylık eşini ve sevgilisini otomobilde vurarak öldürdü-5 Aydın Söke’de yasak aşk katliamı: 1 aylık eşini ve sevgilisini otomobilde vurarak öldürdü-6
Takvim Kaynak Tercihleri
Ankara'ya şehit ateşi düştü: Yaralı Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’den acı haber geldi
SONRAKİ HABER

Yaralı Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün şehit oldu

 Kırıkkale'de takla atan otomobil karşı şeride geçti! Aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
ÖNCEKİ HABER

Takla atan otomobil karşı şeride geçti!
Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler