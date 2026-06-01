Aydın Söke’de yasak aşk katliamı: 1 aylık eşini ve sevgilisini otomobilde vurarak öldürdü
Aydın'ın Söke ilçesi bir kanlı olaya sahne oldu. Erkan Aslan, henüz bir aylık eşi Nurgül Aslan'ın (25) başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi. Aldatıldığı iddiasıyla öfkeye kapılan koca, eşini ve sevgilisi olduğu öne sürülen Ercan Zengin'i (31) pazar yerindeki bir otomobilin içinde birlikte yakaladı. Erkan Aslan, yanında getirdiği silahla otomobili kurşun yağdırdı. Aracın içinde kurşunların hedefi olan Ercan Zengin olay yerinde can verdi. Nurgül Aslan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kan donduran olayın ardından ortaya çıkanlar ise olayın vahametini daha da arttırdı. Erkan Aslan ve Nurgül Aslan'ın 1 ay önce dünya evine girdikleri öğrenildi.
Genç çiftin yasak aşk iddialarının ardından evliliklerinin son bulduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve çevresinde yaptığı araştırmalarda çok sayıda boş kovan bulundu. Çifte cinayetin ardından suç aleti silahla birlikte kayıplara karışan katil zanlısı Erkan Aslan, bir süre sonra Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.
Çiftin yalnızca bir ay önce evlendiği, yaşanan iddia ve kıskançlık krizi sonrası evliliğin kanlı şekilde son bulduğu öğrenildi.
