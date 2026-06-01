Gülten Ürkmez'i öldürmeden önce çelenk göndermiş: Katil kocadan "ölümsüz sevdim" notu

ÇELENGİ KENDİNİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİĞİ İÇİN GÖNDERMİŞ

Serkan Ürkmez ifadesinde eşi ile arasındaki sorunları düzeltmeye çalıştığını savunurken olay günü çocuklarını görmek için eve gittiğini söyledi. Bu sırada eşini durakta gördüğünü söyleyen Ürkmez, eşinin yanına giderek sarılmaya ve konuşmaya çalıştığını öne sürdü.

Ayrıca, ifadesinde olay günü alkollü olduğunu ve yanında silah bulunduğunu belirten Ürkmez, ne olduğunu anlamadan silahın ateş aldığını, eşini değil kendini öldürmek istediğini ve üzgün olduğunu ifade etti.

Öte yandan şüpheli Ürkmez, daha önce eşine yolladığı çelengi kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini, sanal medyada yaptığı silahlı paylaşımdaki 'Birazdan her şey son bulacak' ifadesini de kendisi için yazdığını iddia etti.