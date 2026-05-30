Kırıkkale'de takla atan otomobil karşı şeride geçti! Aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen feci kazada, Serkan Erdek, eşi Şermin Erdek ve 10 yaşındaki kızları Yaren Erdek hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan 6 kişinin tedavisi hastanede sürerken, yaşamını yitiren 3 kişilik aile memleketleri Çorum'un Boğazkale ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kırıkkale'de dün yaşanan trafik kazasından acı haber geldi. Karakeçili ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak karşı şeritteki başka bir araçla çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kazada hayatını kaybeden anne, baba ve 10 yaşındaki kızlarının cenazeleri, memleketleri Çorum'da toprağa verildi. Feci kazada yaralanan diğer 6 kişinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Kaza, dün Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şermin Erdek'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 FP 360 plakalı Fiat marka otomobil, savrularak takla attı ve karşı şeride geçti.
Kontrolden çıkan araç, bu sırada karşı yönden kendi şeridinde seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki 34 HBC 259 plakalı Fiat marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çarpışmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Şermin Erdek, eşi Serkan Erdek ve 10 yaşındaki kızları Yaren Erdek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada her iki araçta bulunan A.Ö.E., Y.K., Z.K., Y.K., Z.L.K. ve Z.S.K. ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
CENAZE NAMAZI ÇORUM'DA KILINDI
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan anne, baba ve kızlarının cenazeleri, memleketleri Çorum'un Boğazkale ilçesine getirildi.
Boğazkale'de cuma namazını müteakiben düzenlenen cenaze töreninde Erdek ailesinin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.
Kılınan cenaze namazının ardından Şermin, Serkan ve küçük Yaren, dualar ve gözyaşları eşlişikinde yan yana toprağa verildi.