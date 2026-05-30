Ankara'ya şehit ateşi düştü: Yaralı Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’den acı haber geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Bakan Yardımcısı Mustafa Çiftçi taziye mesajı yayımladı.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ankara İl Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kazanın ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Ergün için yoğun tedavi süreci başlatılmıştı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan astsubay, yaşamını yitirerek şehit oldu.