Ankara'ya şehit ateşi düştü: Yaralı Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’den acı haber geldi
Ankara-Niğde Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’den acı haber geldi. Hastanede günlerdir yaşam mücadelesi veren Ergün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Hızlı Özet Göster
- Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün hastanede şehit oldu.
- Ankara İl Jandarma Komutanlığı personeli olan Ergün, kaza sonrası hastanede yoğun tedavi altına alınmıştı.
- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Bakan Yardımcısı Mustafa Çiftçi taziye mesajı yayımladı.
- Taziye mesajında şehit astsubayın ailesine, Jandarma Teşkilatı'na ve Türk milletine başsağlığı dilendi.
Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ankara İl Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Kazanın ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Ergün için yoğun tedavi süreci başlatılmıştı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan astsubay, yaşamını yitirerek şehit oldu.
BAKAN YARDIMCISINDAN TAZİYE MESAJI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Çiftçi de yayımladığı mesajda şehit astsubayın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Yayımlanan taziye mesajında, trafik kazası sonrası şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e Allah'tan rahmet dilenirken, ailesine, Jandarma Teşkilatı'na ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulunuldu.