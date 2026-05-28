Elazığ'da barajlar tam kapasite: 7 yıl sonra kapaklar açıldı görsel şölen başladı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Özlüce, Pembelik ve Seyrantepe barajlarının kapakları 7 yıl sonra açılarak su tahliyesine başlandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 yıl sonra kapakları açılan Özlüce, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında su tahliyesi devam ediyor. Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından Peri Çayı'nın yukarı havzasında yer alan Özlüce Barajı ile ardışık sistemdeki Pembelik ve Seyrantepe barajları tam doluluk seviyesine ulaştı.

BARAJLARDA TAHLİYE SÜRÜYOR

DSİ ve baraj işletme yönetimlerinin koordinasyonunda, su dengesini korumak ve enerji üretimini en üst seviyede optimize etmek amacıyla dolusavak kapakları kademeli olarak açıldı.