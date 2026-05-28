Elazığ'da barajlar tam kapasite: 7 yıl sonra kapaklar açıldı görsel şölen başladı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, yoğun kar ve sağanak yağışlar sonrası tam doluluğa ulaşan Özlüce, Pembelik ve Seyrantepe barajlarının dolusavak kapakları, DSİ koordinasyonunda su dengesini korumak amacıyla 7 yıl aradan sonra kademeli olarak açıldı. Peri Çayı vadisinde günlerdir süren coşkulu su tahliyesi, debinin yükselmesiyle bölgedeki doğaseverler ve fotoğrafçılar için muhteşem manzaralar oluşturuyor.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 7 yıl sonra kapakları açılan Özlüce, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında su tahliyesi devam ediyor.
Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından Peri Çayı'nın yukarı havzasında yer alan Özlüce Barajı ile ardışık sistemdeki Pembelik ve Seyrantepe barajları tam doluluk seviyesine ulaştı.
BARAJLARDA TAHLİYE SÜRÜYOR
DSİ ve baraj işletme yönetimlerinin koordinasyonunda, su dengesini korumak ve enerji üretimini en üst seviyede optimize etmek amacıyla dolusavak kapakları kademeli olarak açıldı.
Bölgede kış aylarında yağan karın erimesi ve ilkbaharda sağanaklarla birlikte ilk olarak tam doluluğa ulaşan Özlüce Barajı'nda 6, Pembelik ve Seyrantepe barajlarında 2 gündür su tahliyesi devam ediyor.
DOĞASEVERLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
Vadideki su akış hızı ve barajlardaki su seviyeleri, ekipler tarafından anlık izlenerek su tahliye süreci sorunsuz bir şekilde sürdürülüyor.
Bu arada kapakların açılmasıyla Peri Çayı vadisinden suyun coşkuyla akışı, doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için güzel manzaralar oluşturuyor.