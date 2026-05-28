Fethiye’de cep yakan menü! 1450 TL’lik lahmacuna bakanlık incelemesi

"Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz."

Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüketicilere, özellikle turizm sezonunda ve bayram dönemlerinde sipariş vermeden önce işletmelerin kapı girişindeki ve masadaki menülerini kontrol etmeleri uyarısı yapıldı.

BEKİR KAPLAN: HİÇBİR ANLAYIŞA GÖZ YUMMUYORUZ

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın hakkını korumak bizim asli görevimizdir. Fahiş fiyat uygulamalarına, fırsatçılığa ve tüketiciyi mağdur eden hiçbir anlayışa göz yummuyoruz. Bayram süresince de denetimlerimizi sahada kararlılıkla sürdürüyoruz."

