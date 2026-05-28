Fethiye’de cep yakan menü! 1450 TL’lik lahmacuna bakanlık incelemesi
Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir restoranda lahmacunun 1450 TL, kıymalı pidenin 1500 TL, margarita pizzanın ise 1800 TL’den satılması sosyal medyada tepki çekti. Ticaret Bakanlığı ekipleri işletmeye denetim düzenlerken, 24 üründe aykırılık tespit edildi, 5 ürün için dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na taşındı.
Hızlı Özet Göster
- Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir restoran lahmacunu 1450 TL, kıymalı pideyi 1500 TL, margarita pizzayı 1800 TL'den satması sosyal medyada tepki çekti.
- Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri 27 Mayıs 2026 tarihinde işletmede denetim gerçekleştirdi.
- Denetimde 24 üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilerek işletmeye idari para cezası uygulandı.
- Menüdeki 5 ürüne ilişkin dosya ilave cezai işlem uygulanması amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirilecek.
- Ticaret Bakanlığı vatandaşları CİMER, ALO 175 ve HFA Mobil Uygulaması üzerinden şikayette bulunmaya çağırdı.
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın menüsündeki fiyatlar sosyal medyada gündem oldu.
İşletmede tek bir lahmacunun 1450 TL, kıymalı pidenin 1500 TL, margarita pizzanın ise 1800 TL'den satıldığının ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepki çekti.
Gelen tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, söz konusu işletmeye yönelik inceleme ve denetim sürecinin ivedilikle başlatıldığını duyurdu.
BAKANLIK EKİPLERİ ADRESE GİTTİ
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri 27 Mayıs 2026 tarihinde söz konusu işletmede denetim gerçekleştirdi.
Yapılan incelemelerde 24 üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edildi.
Bu tespitlerin ardından işletme hakkında idari para cezası uygulandı.
5 ÜRÜN HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU'NA GİDİYOR
Bakanlığın yaptırımı bununla sınırlı kalmadı.
Menüde yer alan 5 ürüne ilişkin ayrıca değerlendirme yapıldığı belirtilirken, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirileceği açıklandı.
Böylece işletmenin fahiş fiyat uygulamasına ilişkin süreç yalnızca fiyat etiketi denetimiyle kalmayacak, kurul aşamasında da ele alınacak.
BAKANLIKTAN NET MESAJ
Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz."
Bakanlık, fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarında aykırılıkla karşılaşan vatandaşların resmi kanallar üzerinden bildirimde bulunmasının önemine dikkat çekti.
ŞİKAYET EDİN ÇAĞRISI
Bakanlık, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığı'nın HFA Mobil Uygulaması üzerinden resmi başvuru yapabileceğini bildirdi.
Tüketicilere, özellikle turizm sezonunda ve bayram dönemlerinde sipariş vermeden önce işletmelerin kapı girişindeki ve masadaki menülerini kontrol etmeleri uyarısı yapıldı.
BEKİR KAPLAN: HİÇBİR ANLAYIŞA GÖZ YUMMUYORUZ
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşımızın hakkını korumak bizim asli görevimizdir.
Fahiş fiyat uygulamalarına, fırsatçılığa ve tüketiciyi mağdur eden hiçbir anlayışa göz yummuyoruz. Bayram süresince de denetimlerimizi sahada kararlılıkla sürdürüyoruz."