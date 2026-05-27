Mattia Ahmet’in ailesi bayramda çocuklarının mezarı başında dua etti

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazarda B.B. tarafından bıçaklanmış ve U.B. tarafından tekmelenmiş, 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Baba Andrea Minguzzi, oğlunun çok iyi bir çocuk olduğunu ve herkesi koruduğunu belirtti.

"AHMET ÇOK İYİ BİR ÇOCUKTU, HERKESİ KORURDU"

Ardından konuşan acılı baba Andrea Minguzzi, oğullarını özlediğini belirterek, "Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Ahmet çok iyi bir çocuktu. Herkesi korurdu. Kimse bunu hak etmiyordu. Ahmet de hak etmiyordu. Çok üzülüyorum. Bizim kalbimizde. Onun için durmayacağız" dedi.

NE OLMUŞTU? 24 Ocak'ta, arkadaşlarıyla birlikte Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada B.B. ve U.B. ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası B.B. tarafından bıçaklandı, yere düşen Minguzzi'ye U.B. tekme attı. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırıldı, ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Simla Öğütcü