Mattia Ahmet’in ailesi bayramda çocuklarının mezarı başında dua etti
İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin anne ve babası, Kurban Bayramı’nın ilk gününde çocuklarının mezarını ziyaret etti. Baba Andrea Minguzzi mezarı çiçeklerle donatırken, aile yakınları kabir başında dua etti. Acılı baba, “Ahmet çok iyi bir çocuktu, herkesi korurdu” sözleriyle oğlunu anlattı.
MEZAR BAŞINDA DUA ETTİLER
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, babası Andrea Minguzzi ve aile yakınları, Kurban Bayramı'nın ilk günü çocuklarının mezarını ziyaret etti.
Baba Andrea Minguzzi oğlunun mezarını çiçeklerle donatırken, Ahmet Minguzzi'nin mezarı başında dualar edildi.
"AHMET ÇOK İYİ BİR ÇOCUKTU, HERKESİ KORURDU"
Ardından konuşan acılı baba Andrea Minguzzi, oğullarını özlediğini belirterek, "Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Ahmet çok iyi bir çocuktu. Herkesi korurdu. Kimse bunu hak etmiyordu. Ahmet de hak etmiyordu. Çok üzülüyorum. Bizim kalbimizde. Onun için durmayacağız" dedi.
NE OLMUŞTU?
24 Ocak'ta, arkadaşlarıyla birlikte Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada B.B. ve U.B. ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası B.B. tarafından bıçaklandı, yere düşen Minguzzi'ye U.B. tekme attı. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırıldı, ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetti.