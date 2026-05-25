Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran 2026'da Atatürk Havalimanı'nda: 120'nin üzerinde bakan ve 200'den fazla belediye başkanı katılacak

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul'da 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde Sıfır Atık Forumu düzenlenecek.

180'den fazla ülkeden 5 binden fazla katılımcı, 120'nin üzerinde bakan ve 200'den fazla belediye başkanı foruma katılacak.

Forum, sürdürülebilir kalkınma, iklim kriziyle mücadele ve döngüsel ekonomi konularını ele alacak.

Dünya Bankası, Dünya Ekonomik Forumu ve Harvard, Oxford, Yale üniversiteleri forumun ana paydaşları arasında yer alacak.

Forum sonunda 180'den fazla ülkenin imzalayacağı bir sonuç bildirgesi hazırlanacak.

Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Forumu, 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında 5–7 Haziran 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.



Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayeleriyle ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu'nu Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirecek.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler'in ana paydaşlığında düzenlenen forum; kapsamı, diplomatik etki alanı ve küresel ölçekte oluşturduğu politika zeminiyle dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum aktörlerini aynı çatı altında buluşturan organizasyon; çok taraflı çevre diplomasisinin en güçlü buluşma noktalarından biri olma niteliği taşıyor.



180'den fazla ülkeden 5 bini aşkın üst düzey katılımcının, 120'nin üzerinde bakanın ve 200'den fazla belediye başkanının iştirak edeceği forum boyunca; sürdürülebilir kalkınma, iklim kriziyle mücadele, döngüsel ekonomi ve sıfır atık politikaları ekseninde stratejik oturumlar gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek bu küresel buluşma, sıfır atık yaklaşımını yalnızca çevresel bir hassasiyet olmaktan çıkararak; ekonomik dayanıklılık, kalkınma vizyonu ve uluslararası iş birliğinin temel başlıklarından biri haline getirmeyi hedefliyor.



"EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ LİDERLİĞİNDEKİ HAREKETİN HANGİ NOKTAYA ULAŞTIĞINI GÖSTERİYOR"



Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Forumu'nun bir Vakıf tarafından organize edilen dünyadaki en büyük sivil, çevre ve sıfır atık alanındaki toplantı olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Bu, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde Sıfır Atık Hareketi'nin hangi noktaya ulaştığını gösteriyor. Birleşmiş Milletler'in bütün organizasyonları Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı. Dünya Bankası, Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı. Harvard Üniversitesi, Oxford ve Yale Üniversiteleri Sıfır Atık Forumu'nun ana paydaşı" dedi. "SONUÇ BİLDİRGESİ'Nİ 180'DEN FAZLA ÜLKE İMZALAYACAK"



Geçen sene, Birleşmiş Milletler'in İklim Konferansı'na 72 bakanın katıldığını, Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenecek sivil bir toplantı olan Sıfır Atık Forumu'na ise 120'den fazla bakanın gelecek olmasının İstanbul'un ne kadar önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini gösterdiğini vurgulayan Ağırbaş, "Bu tamamen bir vakfın, özel sektörle beraber uluslararası kuruluşlarla beraber organize ettiği bir etkinlik. 200'den fazla dünya genelinden belediye başkanı geliyor. Dünyanın büyük şehirlerinden üst düzey yöneticiler geliyor. Valiler geliyor ve çok iyi konuşmacılarımız var, insanlar burada kendi alanlarında sıfır atığın geleceğini tartışacaklar. Bu yıl Sıfır Atık Forumu'nun sonuç bildirgesini 180'den fazla ülke imzalayacak" dedi.