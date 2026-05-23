Daha önce görülmedi! Sezai Karakoç'un gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı

Sezai Karakoç'un fikir, sanat ve medeniyet anlayışını ele alan 'Zamana Adanmış Sözler' sergisi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Rami Kütüphanesi'nde açıldı.

Zamana Adanmış Sözler sergisi kapsamında Sezai Karakoç'un edebi ve fikri mirasını yansıtan özel eserler, arşiv belgeleri ve kaligrafi seçkileri 22 Haziran'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan sergide, büyük ustanın edebi mirasını yansıtan çok sayıda özel eser sanatseverlerle buluşurken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sergiyi ziyaret ederek sergide yer alan arşiv materyalleri hakkında bilgi aldı.

Türk düşünce ve edebiyat dünyasının en güçlü isimlerinden Sezai Karakoç'un fikir, sanat ve medeniyet anlayışını çok yönlü biçimde ele alan "Zamana Adanmış Sözler" sergisi kapılarını Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilere açtı.

Sezai Karakoç’un daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış arşiv belgeleri, el yazıları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosu “Zamana Adanmış Sözler” sergisinde ilk kez sanatseverlerle buluştu.( Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

KARAKOÇ'UN DÜŞÜNCE DÜNYASINA YOLCULUK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sezai Karakoç'un yalnızca şiirleriyle değil; hikayelerden tiyatro eserlerine, incelemelerden denemelere ve düşünce yazılarına uzanan çok yönlü bir edebi miras bıraktığını ifade ederek "İnsanıyla ve hatta insanlıkla hemhal olmak adına her yola bir not düşmüş; bir açıklama, bir cevap, kimi zaman sorular bırakmış" bir isim olduğunu söyledi.

II. Dünya Savaşı'nın insanlık üzerinde bıraktığı yıkıma ve modern dünyanın krizlerine dikkat çeken Ersoy, Sezai Karakoç'un bu süreçlerle yüzleştiğini, bunları inkar etmediğini belirterek tüm bu buhranlardan güçlü bir umut devşirdiğini anlattı.