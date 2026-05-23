Osmanlı'da Kurban Bayramı nasıl geçerdi? Birlik ruhunu yaşatan saray adetleri

Osmanlı Devleti'nde Kurban Bayramı yalnızca dini bir ibadet değil, aynı zamanda toplumun her kesimini kuşatan büyük bir gelenek ve dayanışma zamanıydı. Arife günü atılan toplarla başlayan bayram heyecanı camilerdeki törenler, saray merasimleri, yapılan yardımlar ve mahalle kültürüyle günler boyunca yaşatılırdı. Padişahtan mahalle bekçisine kadar herkes bayramın manevi havasına uygun şekilde hazırlık yapardı.

Bayram günlerinde Osmanlı şehirleri bambaşka bir görünüme bürünürdü. Sokaklar temizlenir, çocuklar yeni kıyafetleriyle dolaşır, kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırdı. Sarayda görkemli törenler düzenlenirken halk arasında da komşuluk, yardımlaşma ve ziyaretleşme ön plana çıkardı. Osmanlı'da Kurban Bayramı, dini vecibelerin yanı sıra toplumsal birlik ve merhametin en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlardan biri kabul edilirdi.

AREFE GÜNÜNDE TOP SESLERİ YÜKSELİRDİ

Osmanlı'da Kurban Bayramı'nın başladığını haber veren ilk işaret, arife günü yapılan top atışlarıydı. Bayramın gelişini müjdeleyen bu toplar, son günün ikindi vaktiyle birlikte susardı. Böylece şehirde bayram havası resmen başlamış olurdu.

Bayram sabahı yaklaşırken erkekler özenle hazırlanan bayramlıklarını giyer, çocuklarını da yanlarına alarak mahalle camilerine giderdi. Bayram namazının ardından aile ziyaretleri yapılır, kabristanlara gidilerek dualar edilirdi.

OSMANLI EVLERİNDE TURUNÇ REÇELİ EKSİK OLMAZDI

Kurban etinin hemen tüketilmesi uygun görülmediğinden, kesilen etler üçe ayrılırdı. Bir bölümü ev halkına bırakılır, diğer kısmı fakirlere dağıtılır, kalan pay ise akraba ve dostlara gönderilirdi.

Bayram boyunca yoğun şekilde et tüketildiği için birçok Osmanlı hanesinde turunç reçeli bulundurulurdu. Sindirimi kolaylaştırdığına inanılan bu reçel, özellikle varlıklı ailelerin sofralarında önemli bir yer tutardı.

Ayrıca zengin ailelerin, kurban kesemeyen komşularına ya da yakınlarına kurbanlık hediye etmeleri yaygın bir gelenekti.

MEMURLARA VE ASKERLERE BAYRAM HEDİYESİ VERİLİRDİ

Osmanlı'da bayram öncesinde devlet görevlilerine çeşitli armağanlar dağıtılırdı. Memur ve subaylara bir maaş tutarında ikramiye verilirken, zaptiyelere yeni fes ve püskül hediye edilir ya da bunların bedeli ödenirdi.

Büyük camilerde halka şeker, lokum ve helva dağıtılırdı. Bayram dolayısıyla bazı mahkumların cezalarında da indirime gidilir, cezasının büyük kısmını tamamlayan kişiler affedilirdi.

Askerlere ise bayram günlerinde kurban eti, helva ve çeşitli ikramlar sunulurdu.

SARAYDA İHTİŞAMLI BAYRAM TÖRENLERİ YAPILIRDI

Osmanlı sarayında düzenlenen bayram merasimleri devletin gücünü ve ihtişamını gösteren önemli organizasyonlar arasında yer alırdı. Fatih Sultan Mehmed döneminde hazırlanan kanunnamelerle bu törenlerin kuralları belirlenmişti.

19. yüzyılın ortalarına kadar kutlamalar Topkapı Sarayı'nda yapılırken, daha sonraki yıllarda Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu kullanılmaya başlandı. Sultan II. Abdülhamid döneminde ise törenler Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Padişahın hangi camide bayram namazı kılacağı da önceden belirlenirdi. Genellikle Ayasofya veya Sultanahmet Camii tercih edilirdi.

PADİŞAH İÇİN ÖZEL KURBANLIKLAR HAZIRLANIRDI

Saray için ayrılan kurbanlık koçlar, "Saya Ocağı" adı verilen özel yerlerde yetiştirilirdi. Bu hayvanların bakımından ve kesiminden görevli saya neferleri sorumluydu.

Bayram sabahı padişah, Hırka-i Saadet Dairesi yakınında bekletilen kurbanlıklar arasından birini seçer ve ilk kurbanı büyük bir törenle kendisi keserdi.

Kesilen kurbanların etleri çoğunlukla medreselerdeki talebelere, dul kadınlara, bekçilere, tulumbacılara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılırdı.

BAYRAM ÖNCESİ TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLARDI

Padişah tarafından yayımlanan "tembihname" adı verilen bildirilerle halk bayrama hazırlanırdı. Bu metinlerde sokakların temiz tutulması, toplum düzenini bozacak davranışlardan kaçınılması ve manevi hazırlığın ihmal edilmemesi öğütlenirdi.

Konaklarda, saraylarda ve evlerde büyük temizlik yapılır herkes hem maddi hem manevi olarak bayrama hazırlanırdı.

Bayram gecelerinde mahalle bekçileri davul çalarak mani söylerdi:

"Bu sabahın yazına,
Kalkın Hakk'ın niyazına,
Abdest alın ey komşular,
Bayram sabah namazına."

OSMANLI'DA KURBANA EZİYET YASAKTI

Osmanlı toplumunda kurbanlık hayvanlara büyük hassasiyet gösterilirdi. Hayvanların sağlıklı, kusursuz ve dişi olmamasına dikkat edilirdi.

Kurbanlıkların bazen aylar öncesinden satın alındığı, özenle beslendiği bilinmektedir. Hayvanı sert şekilde çekmek ya da eziyet etmek hoş karşılanmaz, hatta suç kabul edilirdi.

Kesim sırasında hayvanın gözleri bağlanır, kullanılacak bıçak önceden bilenirdi. Kurban kesimi tekbirlerle gerçekleştirilir, ardından dualar okunurdu.

BAYRAMDA DAYANIŞMA VE MERHAMET ÖN PLANDAYDI

Kurban Bayramı Osmanlı toplumunda yalnızca dini bir vecibenin yerine getirildiği günler değil paylaşmanın, yardımlaşmanın ve toplumsal birlikteliğin güçlendiği özel zamanlardı.

Fakirlerin gözetildiği, mahkumların affedildiği, çocukların sevindirildiği ve toplumun her kesiminin bayram sevincine ortak edildiği bu gelenekler, Osmanlı'nın bayrama verdiği değeri açıkça ortaya koyuyordu.

ÇOCUKLARA "ARİFE ÇİÇEĞİ" DENİRDİ

Osmanlı'da bayramların en büyük sevinç kaynağı çocuklardı. Bayramlıklarını günler öncesinden giyip sokaklarda dolaşan çocuklara "Arife Çiçeği" adı verilirdi.

Bayram alışverişi çocuklar için ayrı bir heyecan anlamına gelirdi. Yeni kıyafetlerini arife gününde giyen çocuklar mahallelerde neşeyle dolaşır, bayram coşkusunu herkese hissettirirdi.

