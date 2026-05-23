Osmanlı’da Kurban Bayramı nasıl geçerdi? Birlik ruhunu yaşatan saray adetleri

MEMURLARA VE ASKERLERE BAYRAM HEDİYESİ VERİLİRDİ

Osmanlı'da bayram öncesinde devlet görevlilerine çeşitli armağanlar dağıtılırdı. Memur ve subaylara bir maaş tutarında ikramiye verilirken, zaptiyelere yeni fes ve püskül hediye edilir ya da bunların bedeli ödenirdi.

Büyük camilerde halka şeker, lokum ve helva dağıtılırdı. Bayram dolayısıyla bazı mahkumların cezalarında da indirime gidilir, cezasının büyük kısmını tamamlayan kişiler affedilirdi.

Askerlere ise bayram günlerinde kurban eti, helva ve çeşitli ikramlar sunulurdu.