Bayramda havada ek kapasite! Toplam 1506 ilave uçuş planlandı

Bayram için ek sefer planı şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı havayolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından ilave sefer planlamaları yapıldığını bildirdi.

"BİN 506 İLAVE UÇUŞ PLANLADIK"

Bakan Uraloğlu, vatandaşların bayram süresince ailelerine, yakınlarına ve memleketlerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla havayolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini belirterek, "Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla havayollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Havayolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı." ifadelerini kullandı.