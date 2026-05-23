Bayramda havada ek kapasite! Toplam 1506 ilave uçuş planlandı
Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında artacak yolcu yoğunluğuna karşı havayolu şirketlerinin ek sefer planlamalarını tamamladığını açıkladı. 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlanırken, bunların 1214’ünün iç hatlarda, 292’sinin ise dış hatlarda gerçekleştirileceği bildirildi. Yoğun talep görülen destinasyonlarda kapasite artırılırken, yolcu talebine göre ek kapasite değerlendirmelerinin süreceği belirtildi.
Hızlı Özet Göster
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandığını açıkladı.
- İlave seferlerin 1214'ü iç hatlarda, 292'si dış hatlarda gerçekleştirilecek.
- Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı havayolu şirketleri kapasite artışına gitti.
- Yoğun talep görülen destinasyonlarda havayolu kapasitesi artırıldı.
- Yolcu talebine göre havayolu taşımacılarının ilave kapasite değerlendirmelerine devam edeceği bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı havayolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından ilave sefer planlamaları yapıldığını bildirdi.
Bayram için ek sefer planı şöyle:
- 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı.
- İlave seferlerin 1214'ü iç hatlarda, 292'si dış hatlarda gerçekleştirilecek.
- Yoğun talep görülen destinasyonlarda havayolu kapasitesi artırıldı.
- Vatandaşların bayramda memleketlerine ve yakınlarına daha rahat ulaşabilmesi hedeflendi.
- Havayolu şirketlerinin operasyonel planlamaları tamamlandı.
- Yolcu talebine göre ek kapasite değerlendirmelerinin devam edeceği bildirildi.
"BİN 506 İLAVE UÇUŞ PLANLADIK"
Bakan Uraloğlu, vatandaşların bayram süresince ailelerine, yakınlarına ve memleketlerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla havayolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini belirterek, "Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla havayollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Havayolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı." ifadelerini kullandı.
BİNLERCE EK KOLTUK DEVREYE GİRDİ
Planlanan ilave seferlerin bin 214'ünün iç hatlarda, 292'sinin ise dış hatlarda düzenleneceğini kaydeden Uraloğlu, özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda havayolu kapasitesinin artırıldığını söyledi.
"İLAVE KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ DEVAM EDECEK"
Havayollarının operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğini belirten Uraloğlu, "Yolcu talebine göre havayolu taşımacılarımız ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek" açıklamasında bulundu.