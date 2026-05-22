Birleşmiş Milletler, bu yılki Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü temasını 'Küresel Etki İçin Yerel Düzeyde Harekete Geçmek' olarak belirledi.

World Wide Fund for Nature raporuna göre, 1970-2020 arasında yaban hayatı popülasyonları ortalama %73 azaldı.

Biyoçeşitliliğe yönelik en büyük tehdit, tarım ve gıda üretimi kaynaklı habitat tahribatı olarak belirtiliyor.

United Nations Environment Programme raporuna göre, karasal ve iç su alanlarının yalnızca %17,6'sı koruma altında bulunuyor.

Gıda güvenliğinden temiz suya, iklim dengesinden insan sağlığına kadar yaşamın temelini oluşturan biyolojik çeşitlilik dünya genelinde hızlı bir gerileme sürecine girdi. İklim değişikliği, insan kaynaklı arazi kullanımı ve ormansızlaşma gibi etkenler ekosistemlerde geri dönüşü zor tahribatlara yol açıyor.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir. BU YILIN TEMASI "KÜRESEL ETKİ İÇİN YEREL DÜZEYDE HAREKETE GEÇMEK" Birleşmiş Milletler'in (BM) her yıl 22 Mayıs'ta kutladığı Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında bu yılın teması "Küresel Etki İçin Yerel Düzeyde Harekete Geçmek" olarak belirlendi. Amaç yerelden başlayarak küresel farkındalığı artırmak. Ekosistemler kırılganlaşıyor Uzmanlara göre insan faaliyetlerinin etkisiyle doğa sistemleri giderek daha hassas bir yapıya dönüşüyor. Tür kayıpları ve habitat bozulmaları, yalnızca çevresel değil ekonomik ve sosyal sistemleri de tehdit eden bir kriz haline gelmiş durumda. Uluslararası kuruluşlar bu sürecin kontrol altına alınmaması halinde gıda üretimi, su kaynakları ve yaşam kalitesinde ciddi riskler doğabileceği konusunda uyarıyor.