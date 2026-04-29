Yaklaşık 100 bilim insanının katkısıyla oluşturulan çalışmada, Avrupa'nın en az yüzde 95'inde yıllık sıcaklıkların ortalamanın üstünde gerçekleştiği belirtildi. Bu durum, iklim değişikliğinin kıta genelinde ne kadar yaygın hissedildiğini açıkça gösteriyor.

BUZULLAR HIZLA ERİMEYE DEVAM EDİYOR

Raporda, Avrupa'daki tüm buzul alanlarında ciddi kütle kaybı yaşandığı vurgulandı. Özellikle İzlanda'da, ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en büyük ikinci buzul erimesi kaydedildi.

Grönland Buz Tabakası'nın ise yaklaşık 139 milyar ton buz kaybettiği ifade edildi bu miktar, Avrupa Alpleri'ndeki tüm buzulların toplam hacminin yaklaşık 1,5 katına denk geliyor. Ayrıca mevsim sonu kar örtüsünün hem alan hem de kütle açısından tarihsel olarak en düşük üçüncü seviyeye gerilediği bildirildi.

DENİZ SICAKLIKLARINDA YENİ REKORLAR

Sadece kara değil, denizler de ısınmadan nasibini aldı. Avrupa çevresindeki denizlerin yüzey sıcaklıkları, şimdiye kadar ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum deniz ekosistemleri üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

KURAKLIK VE SU KAYNAKLARINDA AZALMA

Nehirlerin yaklaşık yüzde 70'inde su akışının normalin altında kaldığı belirtilirken, 2025 yılı toprak nemi açısından 1992'den bu yana en kurak üç yıl arasında yer aldı. Bu tablo, tarım ve su kaynakları açısından riskleri artırıyor.

ORMAN YANGINLARI VE ARTAN EMİSYONLAR

Yüksek sıcaklıklar ve kuraklık, orman yangınlarının yayılmasını hızlandırdı. Yaklaşık 1 milyon 34 bin hektarlık alanın yanmasıyla Avrupa'da bu alanda rekor kırıldı. Yangınlardan kaynaklanan karbon salımlarında da önemli artış gözlendi toplam emisyonun yaklaşık yarısının İspanya'dan kaynaklandığı belirtildi.

İKLİM KRİZİNİN GENİŞLEYEN ETKİLERİ

Raporda, Avrupa'daki hızlı ısınmanın kar ve buz örtüsünü azalttığı, aşırı sıcaklar, kuraklık ve deniz sıcaklıklarındaki artışın Kuzey Kutbu'ndan Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyayı etkilediği ifade edildi. Sıcak hava dalgaları, büyük yangınlar ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi etkilerin hem toplumlar hem de doğal ekosistemler üzerinde giderek daha ağır sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

(AA, Yapay zeka)