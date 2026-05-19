Yoğun bakımda tezgah: Cihazların hasta varmış gibi açık bırakıldığı görüldü
Elazığ’da SGK’yı milyonlarca lira zarara uğratan sağlık çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında hastane yönetim kurulu başkanı, doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Hastanelerin yoğun bakım servislerinde tek bir hasta bile olmamasına rağmen cihazların "hasta varmış gibi" çalıştırılarak kamunun soyulduğu anlar ise bir personelin cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı deşifre eden çalışanın kayıtta, "Hepsini mi göstermişler. Burada hasta bile yok" ifadelerini kullanması şebekenin vurgununu gözler önüne serdi.
Elazığ'da SGK'yı dolandıran sağlık çetesinin, hastanelerin yoğun bakım servislerini boş yataklarla "vurgun tezgahına" çevirdiği ortaya çıktı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi mercek altına alındı.
23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmada, kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı belirlendi. Ardından jandarma ekipleri tarafından düğmeye basıldı ve dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.
18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. Ayrıca devam eden soruşturma kapsamında Elazığ Medikal Hospital ve Özel Doğu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ali Ş.'de dün akşam saatlerinde Kırıkkale'de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Elazığ Medikal Hospital'ın yoğun bakımda bir personel tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü.
"HEPSİNİ Mİ GÖSTERMİŞLER BURADA HASTA BİLE YOK"
Personelin ise çekim yaparken, "Bunlar bir yolunu bulur. Kaç kişi geldi çıktı kaç kişi parasını aldı. Benim içerde 3 aylık param var. Ağlamayana mama yok. Kapıda gördüm, ben pazartesi Dünya Diyalize gitmem. Saat 09.00'da buradan çıkacağım. Sabah 5'te uyandım. Diyor ki 'Hayır gideceksin' Ne yapacağım o zaman ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobing. Makineye bağlı falan değil. Buda makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler. Burada hasta bile yok" ifadelerini kullandığı duyuldu.