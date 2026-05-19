Forbes dergisinin 2024 yılı listesinde İsak Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.

Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı iş insanı 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay'ın İspanya'daki dağ yürüyüşü sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı.

MİLYARDER PATRONUN OĞLU GÖZALTINDA

La Vanguardia gazetesinin haberinde, Katalonya bölgesindeki Los Mossos d'Esquadra adlı yerel polisin, İsak Andiç'i öldürme şüphesiyle oğlu Jonathan Andiç'i gözaltına aldığı belirtildi.

İstanbul doğumlu olan ve Sefarad Yahudisi bir aileden gelen İsak Andiç, 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yaşamını yıllarca Barselona'da sürdürmüştü.