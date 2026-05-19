Mango'nun kurucusu İsak Andiç’in ölümün ilişkin soruşturma derinleşti: Oğlu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı
İspanya merkezli moda devi Mango’nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı iş insanı İsak Andiç’in Aralık 2024’te Barselona yakınlarındaki Montserrat dağlık alanında yaklaşık 100 metreden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol polisi, olay sırasında yanında bulunan oğlu Jonathan Andiç’i cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden Jonathan hakkında uzun süredir inceleme yürütülürken, Forbes listesine göre 4,5 milyar avroluk servete sahip Andiç, İspanya’nın en zengin iş insanları arasında yer alıyordu.
Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı iş insanı 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay'ın İspanya'daki dağ yürüyüşü sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı.
MİLYARDER PATRONUN OĞLU GÖZALTINDA
La Vanguardia gazetesinin haberinde, Katalonya bölgesindeki Los Mossos d'Esquadra adlı yerel polisin, İsak Andiç'i öldürme şüphesiyle oğlu Jonathan Andiç'i gözaltına aldığı belirtildi.
İstanbul doğumlu olan ve Sefarad Yahudisi bir aileden gelen İsak Andiç, 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yaşamını yıllarca Barselona'da sürdürmüştü.
OĞLU HAKKINDAKİ ŞÜPHE BÜYÜDÜ
İsak Andiç, Barselona'nın kuzeyindeki Montserrat dağlık alanında, 14 Aralık 2024 akşamı yürüyüş yaptığı sırada yaklaşık 100 metreden düşerek hayatını kaybetmişti. İsak Andiç'in o sırada yanında bulunan oğlu Jonathan hakkında uzun süredir soruşturma yürütülüyordu.
Jonathan Andiç yürütülen adli süreçte, babasının ölümünden sorumlu olduğu iddialarını reddetmişti. Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde İsak Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.