Bebek arabasıyla beklerken neye uğradığını şaşırdı: Kafasında boru parçalandı





"BORU, ADAMIN KAFASINDA İKİYE BÖLÜNDÜ"

Olayı gören esnaf Ahmet Yıldırım yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"Çok yoğun bir dolu yağışı oldu. Bir anda başladı. Vatandaş zaten şurada bekliyordu. Birden bire kafasına yukarıdan bir su borusu düştü. Boru kafasında ikiye bölündü. Yanında o anda kimse yoktu. Millet nereye kaçacağını şaşırdı. Onun da yanında bebek arabası vardı. Boru kafasına düşünce bebek arabasını alıp hemen hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Allah'tan kafasına dik şekilde gelmedi. Dik gelseydi belki de sorunlara neden olurdu. Borunun nereden geldiği belli değil. Yoğun bir rüzgar vardı. Birden bire dolu yağmaya başladı. Göz gözü görmedi. Vatandaş kendi çabasıyla uzaklaştı"

Tayfun Dastan