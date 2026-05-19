Bebek arabasıyla beklerken neye uğradığını şaşırdı: Kafasında boru parçalandı
İstanbul Küçükçekmece'de caddede bebek arabasıyla duran bir adamın kafasına şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan su borusu parçası düştü. Adam, olay sonrası neye uğradığını şaşırırken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
- İstanbul Küçükçekmece'de bir adamın kafasına, kuvvetli rüzgar nedeniyle kopan su borusu parçası düştü.
- Olay, 17 Mayıs Pazar akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi 1. Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi.
- Bebek arabasıyla bekleyen adam, su borusu parçası kafasına düştükten sonra olay yerinden uzaklaştı.
- Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
- Görgü tanığı Ahmet Yıldırım, adamın olaydan sonra hızlıca uzaklaştığını belirtti.
BEBEK ARABASIYLA BEKLİYORDU
Olay, 17 Mayıs Pazar akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağışta öncesi çıkan kuvvetli rüzgar sebebiyle bir binadan su borusu parçası koptu. Kopan parça, cadde üzerinde bebek arabasıyla duran adamın kafasına düşerek parçalandı.
Neye uğradığını şaşıran adam, bir süre duraksadıktan sonra bebek arabasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
"BORU, ADAMIN KAFASINDA İKİYE BÖLÜNDÜ"
Olayı gören esnaf Ahmet Yıldırım yaşananları şu ifadelerle anlattı:
"Çok yoğun bir dolu yağışı oldu. Bir anda başladı. Vatandaş zaten şurada bekliyordu. Birden bire kafasına yukarıdan bir su borusu düştü. Boru kafasında ikiye bölündü. Yanında o anda kimse yoktu. Millet nereye kaçacağını şaşırdı. Onun da yanında bebek arabası vardı. Boru kafasına düşünce bebek arabasını alıp hemen hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Allah'tan kafasına dik şekilde gelmedi. Dik gelseydi belki de sorunlara neden olurdu. Borunun nereden geldiği belli değil. Yoğun bir rüzgar vardı. Birden bire dolu yağmaya başladı. Göz gözü görmedi. Vatandaş kendi çabasıyla uzaklaştı"