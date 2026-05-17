Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu operasyonu: 279 kişi tutuklandı

14 Mayıs'ta Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa dahil 23 ilde 302 adrese 2 bin 670 personelle eş zamanlı baskın düzenlendi.

Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

4 AYLIK TAKİP SUÇ AĞINI ÇÖKERTTİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık 4 ay süren teknik, fiziki ve analitik çalışmalar sonucunda mahalle ve sokaklarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin örgütsel yapıları, irtibatları ve suç faaliyetleri deşifre edildi.