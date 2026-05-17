Diyarbakır'da şüpheli ölüm: 15 yaşındaki Hülya karnından vurulmuş halde bulundu
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 15 yaşındaki Hülya Asar, evinde tabancayla karnından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, genç kızın cenazesi toprağa verildi.
Diyarbakır, güne Çınar ilçesinden gelen acı bir haberle uyandı. 15 yaşındaki Hülya Asar, ailesiyle birlikte yaşadığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, 15 Mayıs'ta ilçeye bağlı kırsal Harabe Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Sabah saatlerinde Hülya Asar'ı yerde hareketsiz halde bulunan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AİLE ÜYELERİNİN İFADESİ ALINDI
Yapılan kontrolde Asar'ın karnından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Asar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tabancaya el konulurken, bazı aile üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Asar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.