İstanbul'da kaybolan İran uyruklu kadının öldürüldüğü ortaya çıktı! Katilden köpek tasması itirafı: "Araç içinde parçaladım"

İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami

SESLİ YERİNE YAZILI MESAJ ATTI



Dairede herhangi bir olumsuzluk görmeyen ekipler, apartmanın WhatsApp grubuna Maghami'nin telefon numarasından genellikle sesli mesaj atıldığını ancak 18 Nisan'da "Tatildeyim" mesajı yazıldığını fark etti.

Mesajı şüpheli bulan polis, Maghami'nin son görüştüğü kişinin Erkan B. (49) olduğunu ortaya çıkardı.

SON AKŞAM YEMEĞİ



Esenyurt'ta yaşayan bu kişinin Maghami ile ilişkisi olduğunu belirleyen polis, HTS kayıtlarını da incelediği Erkan B'nin 14 Nisan'da Maghami'yi evinden aldığını ve Büyükçekmece'de bir restoranda birlikte yemek yediklerini tespit etti.

ŞÜPHELİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Gözaltına alınan şüpheli Erkan B'nin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak daha sonra cinayeti itiraf ettiği ve olay yerini polise gösterdiği öğrenildi.