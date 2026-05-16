İstanbul'da kaybolan İran uyruklu kadının öldürüldüğü ortaya çıktı! Katilden köpek tasması itirafı: "Araç içinde parçaladım"
İstanbul'da, kayıp olarak aranan 68 yaşındaki İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'nin öldürüldüğü ortaya çıktı. Farkhondeh ile son kez görüşen Erkan B. yakalandı. Şüphelinin köpek tasmasıyla bir aracın içinde öldürdüğü kadının cesedini yine araç içinde parçalara ayırıp poşete koyduğunu itiraf etti. Katilin cesedi Kırşehir'in Mucur ilçesinde boş bir araziye attığı belirlendi. Ekipler katilin ifadeleri kapsamında iki kişiye daha gözaltına aldı.
İstanbul'da, 68 yaşındaki İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'nin öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Maghami'den haber alamayan akrabasının 12 Mayıs'ta kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma yaptı.
Polis ekipleri, 20 yıldır İstanbul'da yaşayan Maghami'nin Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi'nde oturduğu apartman dairesinde incelemede bulundu.
SESLİ YERİNE YAZILI MESAJ ATTI
Dairede herhangi bir olumsuzluk görmeyen ekipler, apartmanın WhatsApp grubuna Maghami'nin telefon numarasından genellikle sesli mesaj atıldığını ancak 18 Nisan'da "Tatildeyim" mesajı yazıldığını fark etti.
Mesajı şüpheli bulan polis, Maghami'nin son görüştüğü kişinin Erkan B. (49) olduğunu ortaya çıkardı.
SON AKŞAM YEMEĞİ
Esenyurt'ta yaşayan bu kişinin Maghami ile ilişkisi olduğunu belirleyen polis, HTS kayıtlarını da incelediği Erkan B'nin 14 Nisan'da Maghami'yi evinden aldığını ve Büyükçekmece'de bir restoranda birlikte yemek yediklerini tespit etti.
ŞÜPHELİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan şüpheli Erkan B'nin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ancak daha sonra cinayeti itiraf ettiği ve olay yerini polise gösterdiği öğrenildi.
BOĞDUKTAN SONRA KIRŞEHİR'DE BOŞ ARAZİYE ATTI
Öte yandan, Erkan B'nin, araçta tartıştığı Maghami'yi köpek tasmasıyla boğduktan sonra cesedi Kırşehir'in Mucur ilçesinde boş bir araziye attığı belirlendi. Bulunan cesedin Maghami'ye ait olduğu tespit edildi.
KÖPEK TASMASIYLA ÖLDÜRDÜ ARAÇ İÇİNDE PARÇALADI
Şüphelinin polise verdiği ifadesinde, İranlı Farkhondeh ile gönül ilişkisinin olduğunu söylediği, bu nedenle arada buluşup yemek yediklerini, 14 Nisan'daki son görüşmelerinde ise ikili arasında araçta çıkan tartışma sonrası kadını, kadına ait olan köpeğinin tasmasıyla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca cesedi aracın arka koltuğuna koyduğu daha sonra yine araç içinde parçalara ayırıp poşete koyduğunu, ardından 2 gün boyunca araçta beraber kaldıkları öğrenildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler Erkan B, Sedef G. ve Mesut A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.