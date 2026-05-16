Eyüpsultan’daki Varan Gölü’nde kaçak su vurgunu iddiası! Sanayi elektriğiyle 3 kilometrelik hat çektiler
İstanbul Eyüpsultan’daki doğal su kaynağı Varan Gölü’nde akıllara durgunluk veren bir iddia gündeme geldi. Balık tutmak için bölgeye giden vatandaşlar, gölden karaya uzanan borular ve elektrik tesisatı fark etti. Sanayi tipi elektrikle çalıştığı öne sürülen sistemin yaklaşık 3 kilometre boyunca uzandığı ve gölden yıllardır su çekildiği iddia edildi.
- Eyüpsultan Pirinççi'deki Varan Gölü'nde kaçak su hattı kurulduğu iddia edildi ve gölden başlayan borular elektrik tesisatıyla birlikte kilometrelerce devam eden bir hatta bağlandı.
- Balık tutmaya gelen Onur Özer düzeneği fark ederek kabloları ve boruları takip ettiklerini ve yaklaşık 2,5-3 kilometre uzunluğunda bir sistem olduğunu öne sürdü.
- Özer, çekilen suyun sanayi tipi elektrikle yukarıdaki bir noktaya pompalandığını ve buradan fabrikalara ya da tankerlere aktarılmış olabileceğini savundu.
- Özer, BEDAŞ, Orman Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlara şikayette bulunduklarını ve sistemin kapatılmasını talep etti.
- Düzeneğin 2021 yılından beri bölgede bulunduğu iddia edildi.
Eyüpsultan Pirinççi'de bulunan Varan Gölü'nde kaçak su hattı kurulduğu öne sürüldü. İddiaya göre gölün içinden başlayan borular, elektrik tesisatıyla birlikte karaya çıkarıldı ve kilometrelerce devam eden bir hatta bağlandı.
Balık tutmak için sık sık göl çevresine gelen Onur Özer, düzeneği fark ettikten sonra kabloları ve boruları takip ettiklerini söyledi.
Özer, "Biz buraya yaklaşık 1 hafta önce balık tutmaya geldik. Karşıdan baktığımız zaman burada bir sistemin olduğunu düşündük. Oradan dolandık, geldik. Gerçekten burada bir sistem var. Burası İstanbul, Pirinççi, Eyüpsultan, Varan Gölü. Burada bir sanayi elektriği var.
Normal bir elektriğin böyle bir sistemi çalıştırma ihtimali sıfır. Kabloları, boruları takip ettik. Yukarıda bir işletmeye ait olduğunu düşünüyoruz ki öyle zaten. Biz gerekli yerlere şikayetimizi yaptık.
BEDAŞ olsun, Orman Müdürlüğü olsun, her yere gereken yerlere söyledik. Burada böyle bir sistem var, kimsenin haberi yok. Burası sadece itfaiyenin gelip helikopterle su alıp götürebileceği bir yer. Biz bunun peşini bırakmayacağız" diye konuştu.
3 KİLOMETRELİK KAÇAK HAT İDDİASI
Özer, söz konusu hattın yaklaşık 2,5 ila 3 kilometre boyunca devam ettiğini iddia etti. Gölden çekilen suyun yukarıdaki bir noktaya pompalandığını savunan Özer, buradan fabrikalara ya da tankerlere aktarım yapılmış olabileceğini öne sürdü.
Özer, "Yaklaşık bu boru 2,5 - 3 kilometre arası, öyle bir sistem var burada yukarı kadar çünkü fabrikaya kadar. Burada demek ki su yukarı çıkıyor, bir yerde toplanıyor, oradan fabrikalara, tankerlere, demek ki burada satış var; yani burada bir yolsuzluk var. Gerçekten öyle, bir yolsuzluk var burada. Ben onu dile getiriyorum.
Burası şimdi herkesin. Burada herkes geliyor balık tutuyor, oturuyor, mangalını yakıyor, burada bir yolsuzluk var. Burası kimsenin yani kazanç elde edebileceği bir yer değil. Normal bir elektrik bu suyu yukarı pompalayamaz." ifadelerini kullandı.
"BİR AN ÖNCE KAPATILSIN"
Sistemin sanayi tipi elektrikle çalıştığını savunan Özer, ilgili kurumlara çağrıda bulundu. Kaymakamlık, Orman Müdürlüğü, Fen İşleri, zabıta ve jandarmanın devreye girmesini isteyen Özer, düzeneğin kapatılması gerektiğini söyledi.
Özer, "Sanayi elektriği çok kuvvetli olduğu için, kendimden biliyorum çünkü ben sanayide çalışıyorum. Ben bir an önce buranın kaymakam, Orman Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, zabıta, jandarma, buranın bir an önce kapatılmasını istiyorum.
Bu mücadeleye devam edeceğiz. Buradan sesleniyorum, davet ediyorum. Lütfen buranın çözümünü bulun, burayı kapatın" dedi.
"2021'DEN BERİ VAR"
Düzeneğin yeni olmadığını öne süren Özer, sistemin 2021'den beri bölgede bulunduğunu iddia etti.
Özer, "Biz burayı yeni fark ettik ama bu sistem 2021'den beri var. Araştırdık, netiz bu konuda. 2021'den beri, 5-6 yıldır buradan ne kadar su çekildiği, ne kadar kazanç elde edildiği belli" diye konuştu.