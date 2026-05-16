Eyüpsultan’daki Varan Gölü’nde kaçak su vurgunu iddiası! Sanayi elektriğiyle 3 kilometrelik hat çektiler

Özer, BEDAŞ, Orman Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlara şikayette bulunduklarını ve sistemin kapatılmasını talep etti.

Özer, çekilen suyun sanayi tipi elektrikle yukarıdaki bir noktaya pompalandığını ve buradan fabrikalara ya da tankerlere aktarılmış olabileceğini savundu.

Eyüpsultan Pirinççi'de bulunan Varan Gölü'nde kaçak su hattı kurulduğu öne sürüldü. İddiaya göre gölün içinden başlayan borular, elektrik tesisatıyla birlikte karaya çıkarıldı ve kilometrelerce devam eden bir hatta bağlandı.

Balık tutmak için sık sık göl çevresine gelen Onur Özer, düzeneği fark ettikten sonra kabloları ve boruları takip ettiklerini söyledi.

Özer, "Biz buraya yaklaşık 1 hafta önce balık tutmaya geldik. Karşıdan baktığımız zaman burada bir sistemin olduğunu düşündük. Oradan dolandık, geldik. Gerçekten burada bir sistem var. Burası İstanbul, Pirinççi, Eyüpsultan, Varan Gölü. Burada bir sanayi elektriği var.

Varan Gölü'nde kaçak su vurgunu iddiası! Sanayi elektriğiyle 3 kilometrelik hat çektiler

Normal bir elektriğin böyle bir sistemi çalıştırma ihtimali sıfır. Kabloları, boruları takip ettik. Yukarıda bir işletmeye ait olduğunu düşünüyoruz ki öyle zaten. Biz gerekli yerlere şikayetimizi yaptık.

BEDAŞ olsun, Orman Müdürlüğü olsun, her yere gereken yerlere söyledik. Burada böyle bir sistem var, kimsenin haberi yok. Burası sadece itfaiyenin gelip helikopterle su alıp götürebileceği bir yer. Biz bunun peşini bırakmayacağız" diye konuştu.