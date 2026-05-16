CANLI YAYIN
Geri

Iğdır'da sağanak sonrası sel: Araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu

Iğdır’da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, Karakuyu köyünde ev ve tarım arazilerini sular altında bıraktı. Köprülerin yıkıldığı afette çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Giriş Tarihi:
Iğdır'da sağanak sonrası sel: Araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu

Iğdır'ın Karakuyu köyünde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketi, tarım arazilerini ve evleri sular altında bırakırken çok sayıda küçükbaş hayvanın da telef olmasına yol açtı.

Kentte etkisini sürdüren sağanak, bazı bölgelerde sele neden oldu.

DERELER TAŞTI ARAZİLER SULAR ALTINDA KALDI

Merkeze bağlı Karakuyu köyünde su kanalları ve derelerin taşması sonucu köy merkezindeki bazı ev ve araziler sular altında kaldı.

Iğdır'da sağanak sonrası sel: Araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu-2

Köydeki köprü ve kanallar sel nedeniyle yıkılırken yollarda da hasar oluştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Iğdır Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, köyde çalışma başlattı. Çalışmalara jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve DSİ'den 16 araç ve 46 personel katıldı.

Iğdır'da sağanak sonrası sel: Araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu-3

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR TELEF OLDU

Sel nedeniyle birçok küçükbaş hayvan telef olurken 20 arı kovanı da kullanılamaz hale geldi.

Selin yaşandığı bölgede AFAD ekiplerince hasar tespiti çalışması başlatıldı.

Iğdır'da sağanak sonrası sel: Araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu-4

Köyde yaşayan Habibe İleri, "Civcivlerimizle tavuklarımız öldü. Evimiz çatlamış, sallanıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz." dedi.

Tarım arazileri sular altında kalan Rasim Güneş, selin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü söyledi.

Iğdır'da sağanak sonrası sel: Araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu-5

Güneş, "Burada daha önce DSİ'nin çalışmaları oldu, ondan dolayı bir sıkıntı olmadı. Afetin aşırı derecede olmasından dolayı kanal taşıyamadı. Ekili alanım yağmurlama sistemiydi, bayağı bir hasarım var." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Iğdır'da sağanak sonrası sel: Araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu-7 Iğdır'da sağanak sonrası sel: Araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu-8 Iğdır'da sağanak sonrası sel: Araziler sular altında kaldı, küçükbaş hayvanlar telef oldu-9
İstanbul'da kaybolan İran uyruklu kadının öldürüldüğü ortaya çıktı! Katilden köpek tasması itirafı: "Araç içinde parçaladım"
SONRAKİ HABER

İstanbul'da öldürüp Kırşehir'e gömdü!
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler