Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde kavga: 6 gözaltı
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde gece saatlerinde esnaflar arasında çıkan tekme tokatlı kavga, ortalığı savaş alanına çevirdi. Bilinmeyen bir nedenle birbirine giren iki grubu ayırmak için polis ve bekçiler yoğun çaba sarf ederken, uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa biber gazıyla müdahale edildi. O anların vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildiği olayda, arbedeyi dindirmeye çalışan 2 komiser yaralanırken, 6 kişi gözaltına aldı.
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı.
Olay gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde meydana geldi. İddiaya göre, halde esnaflık yapan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.
TEKME VE TOKAT HAVADA UÇUŞTU
Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavga ihbarını alan polisler, kısa sürede olay yerine giderek tarafları ayırmaya çalıştı.
Polis ve bekçilerin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan taraflara biber gazıyla müdahale edildi.
KAVGA ANI KAMERADA
O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
2 KOMİSER YARALANDI 6 GÖZALTI
Kavgayı ayırma çalışan 2 komiserin yaralandığı, 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
