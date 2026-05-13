Nazilli'de oda Başkanı Birol Şenkal yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetti

Tüm müdahalelere rağmen Şenkal, hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'da 2 gün önce özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı olan Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, hastanede hayatını kaybetti.



Nazilli'de 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten Birol Şenkal, iddiaya göre Efeler'de özel bir hastanede olduğu yağ aldırma ameliyatı sonrası fenalaştı.

Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal

Şenkal Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şenkal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şenkal'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Koca Camii'nden kaldırılacağı, ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam