Nazilli'de oda Başkanı Birol Şenkal yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetti
Aydın Nazilli'de 2 gün önce özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı olan Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal hayatını kaybetti.
Aydın'da 2 gün önce özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı olan Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, hastanede hayatını kaybetti.
Nazilli'de 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten Birol Şenkal, iddiaya göre Efeler'de özel bir hastanede olduğu yağ aldırma ameliyatı sonrası fenalaştı.
Şenkal Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şenkal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şenkal'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Koca Camii'nden kaldırılacağı, ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
