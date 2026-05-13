CANLI YAYIN
Geri

Nazilli'de oda Başkanı Birol Şenkal yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetti

Aydın Nazilli'de 2 gün önce özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı olan Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi:
Nazilli'de oda Başkanı Birol Şenkal yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetti
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, Aydın'da özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.
  • Şenkal, ameliyat sonrası fenalaşarak Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
  • Tüm müdahalelere rağmen Şenkal, hastanede yaşamını yitirdi.
  • Şenkal'ın cenazesi Koca Camii'nden kaldırılarak Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Aydın'da 2 gün önce özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı olan Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, hastanede hayatını kaybetti.

Nazilli'de 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten Birol Şenkal, iddiaya göre Efeler'de özel bir hastanede olduğu yağ aldırma ameliyatı sonrası fenalaştı.

Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal

Şenkal Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şenkal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şenkal'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Koca Camii'nden kaldırılacağı, ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nazilli'de oda Başkanı Birol Şenkal yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetti-2 Nazilli'de oda Başkanı Birol Şenkal yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetti-3 Nazilli'de oda Başkanı Birol Şenkal yağ aldırma ameliyatının ardından hayatını kaybetti-4

Görüntüler Samsun Havza'dan! Sağanak sele dönüştü: Araçlar ters döndü
SONRAKİ HABER

Samsun'da kare kare felaket görüntüleri
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler