Baympaşa Sebze ve Meyve Hali’nde kavga: 6 gözaltı

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı.

Olay gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde meydana geldi. İddiaya göre, halde esnaflık yapan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Bayrampaşa Hali’nde meydan kavgası: Polis biber gazıyla müdahale etti!

TEKME VE TOKAT HAVADA UÇUŞTU

Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavga ihbarını alan polisler, kısa sürede olay yerine giderek tarafları ayırmaya çalıştı.

Polis ve bekçilerin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan taraflara biber gazıyla müdahale edildi.

KAVGA ANI KAMERADA

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



2 KOMİSER YARALANDI 6 GÖZALTI

Kavgayı ayırma çalışan 2 komiserin yaralandığı, 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Tayfun Dastan