Esenyurt'ta Galatasaray şampiyonluk kutlamasında bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Esenyurt Fatih Mahallesi’nde gece saatlerinde düzenlenen Galatasaray şampiyonluk kutlamalarında, bir taraftar henüz belirlenemeyen bir nedenle bacağından bıçaklanarak yaralandı. Kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, yaralı taraftar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek ve olayı aydınlatmak için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Esenyurt'ta Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilediği Antalyaspor galibiyetinin ardından kutlamalar esnasında bir taraftar bacağından bıçaklandı. Yaralı taraftar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay gece saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir taraftar henüz bilinmeyen sebeple bacağından bıçaklandı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Bacağındaki derin kesikle yerde kanlar içinde kalan vatandaşa olay yerindeki diğer taraftarlar ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taraftar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri yaşanan olay hakkında inceleme başlattı.

