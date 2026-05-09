Galatasaray 26. şampiyonluğunu kazandı sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı kırmızılılar, 26. zaferinin ardından paylaşımlarıyla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Galatasaray 26. şampiyonluğunu kazandı sosyal medya yıkıldı! Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler
  • Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçta Antalyaspor'u yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti.
  • Antalyaspor'un gollerini Soner Dikmen kaydederken, Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan attı.
  • Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, üst üste 4. kez Süper Lig şampiyonu olarak Fatih Terim'in rekorunu egale etti.
  • Son düdüğün ardından RAMS Park tribünlerinde büyük sevinç yaşanarak taraftarlar, futbolcular ve teknik heyetle uzun süre şampiyonluğu kutladı.
  • Galatasaray Kulübü, maçın ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe şampiyonluk paylaşımları yaptı.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, iki kez geriye düştüğü maçı çevirmeyi başararak sezonun bitimine 1 hafta kala mutlu sona ulaştı.

Mario Lemina Galatasaray'ın ilk golünü attı

GERİ DÖNÜŞLE GELEN ŞAMPİYONLUK

Antalyaspor karşısında konuk ekibin gollerini Soner Dikmen kaydetti.

Galatasaray'a galibiyeti ve şampiyonluğu getiren goller ise Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını zirvede korurken toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray 26. şampiyonluğuna uzandı

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, üst üste 4. kez Süper Lig şampiyonu oldu.

Deneyimli teknik adam böylece Fatih Terim'in üst üste 4 şampiyonluk rekorunu egale ederek tarihe geçti.

Victor Osimhen 2 gol attı

RAMS PARK'TA BÜYÜK COŞKU

Son düdüğün ardından RAMS Park tribünlerinde büyük sevinç yaşandı.

Taraftarlar futbolcular ve teknik heyetle birlikte uzun süre şampiyonluğu kutladı.

Galatasaray son maçını Kasımpaşa ile oynayacak

SOSYAL MEDYADA GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından peş peşe şampiyonluk paylaşımları yaptı.

İşte tüm paylaşımlar

Tüm zorluklara ve engellere rağmen: DÖRT DÖRTLÜK ŞAMPİYON!

Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. #DOMİN4SYON

This is Galatasaray's world, you are just living in it.

Son 4 sezondur OkanBall #DOMİN4SYON'u rakip tanımıyor.

Klasikleşen şampiyonluk sonrası basın toplantısı baskını!

OLEY OLEY OLEY OLEY! ŞAMPİYON! CİMBOMBOM!

Türk futbolunun en büyük markası olarak yeniden ait olduğumuz yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz!

Bir daha SAKIN HA!

İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray!

Game Over.

Galatasaray 26. kez şampiyon! Cimbom Antalyaspor'u 4-2 yendi

