RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, iki kez geriye düştüğü maçı çevirmeyi başararak sezonun bitimine 1 hafta kala mutlu sona ulaştı.
GERİ DÖNÜŞLE GELEN ŞAMPİYONLUK
Antalyaspor karşısında konuk ekibin gollerini Soner Dikmen kaydetti.
Galatasaray'a galibiyeti ve şampiyonluğu getiren goller ise Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'dan geldi.
Bu sonuçla Galatasaray puanını zirvede korurken toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti.
OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, üst üste 4. kez Süper Lig şampiyonu oldu.
Deneyimli teknik adam böylece Fatih Terim'in üst üste 4 şampiyonluk rekorunu egale ederek tarihe geçti.
RAMS PARK'TA BÜYÜK COŞKU
Son düdüğün ardından RAMS Park tribünlerinde büyük sevinç yaşandı.
Taraftarlar futbolcular ve teknik heyetle birlikte uzun süre şampiyonluğu kutladı.
SOSYAL MEDYADA GÖNDERMELİ PAYLAŞIM
Karşılaşmanın ardından Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından peş peşe şampiyonluk paylaşımları yaptı.
İşte tüm paylaşımlar
Tüm zorluklara ve engellere rağmen: DÖRT DÖRTLÜK ŞAMPİYON! #DOMİN4SYON 🏆 pic.twitter.com/FpyrOj7YVY— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026
Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. #DOMİN4SYON pic.twitter.com/yKmhhrS00f— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026
This is Galatasaray's world, you are just living in it.#DYN4STY pic.twitter.com/4VGOA8Oa2K— 26x Turkish Champions 🟡🔴 (@Galatasaray) May 9, 2026
Son 4 sezondur OkanBall #DOMİN4SYON'u rakip tanımıyor. 😏 pic.twitter.com/MmPXbFs5x9— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026
Klasikleşen şampiyonluk sonrası basın toplantısı baskını!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026
🇹🇷 Türk futbolunun en büyük markası olarak yeniden ait olduğumuz yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz! #DOMİN4SYON pic.twitter.com/pV1deph89N— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026
Bir daha SAKIN HA! 🤫 https://t.co/B5NL5mbXlU pic.twitter.com/hDbdtSLK2E— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026
İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray! #DOMİN4SYON pic.twitter.com/nSwrWzvG57— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026
Game Over. pic.twitter.com/5U9qp6essv— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026