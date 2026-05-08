Uzmanlar, ilişkilerde ağır psikolojik etiketler yerine kişisel hislerin ifade edilmesinin daha yapıcı olduğunu tavsiye ediyor.

Psikologlar, bencil veya kırıcı davranışların her zaman narsistlik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, sosyal medyada sıkça kullanılan 'narsist', 'gaslighting' gibi terimlerin gerçek klinik anlamlarından uzaklaştığını ifade ediyor.

Bir dönem yalnızca terapi odalarında kullanılan "narsist", "love bombing", "gaslighting" ve "tetiklenmek" gibi kavramlar artık sosyal medyanın günlük dili haline geldi. Ancak uzmanlara göre bu terimlerin yanlış kullanılması özellikle ilişkilerde ciddi iletişim krizlerine ve duygusal yaralara neden olabiliyor.

Uzmanlara göre artık insanlar yalnızca fikir ayrılığı yaşadığında bile karşısındakini "gaslighting yapmakla" suçlayabiliyor. Oysa bu kavramlar ciddi psikolojik davranış kalıplarını tanımlamak için ortaya çıktı.

"Narsist", "gaslighting" ve "love bombing" gibi psikolojik kavramlar son yıllarda sosyal medya sayesinde inanılmaz bir hızla yayıldı. Özellikle TikTok'ta milyonlarca paylaşımda kullanılan bu ifadeler çoğu zaman gerçek klinik anlamlarından uzak biçimde kullanılıyor.

Uzmanlar, sosyal medyada sıkça kullanılan 'narsist', 'gaslighting' gibi terimlerin gerçek klinik anlamlarından uzaklaştığını ifade ediyor.

Her kaba insan "narsist" değil

NY Post'ta yer alan habere göre psikologlar bir kişinin bencil davranmasının ya da tartışma sırasında kırıcı olmasının onu otomatik olarak narsist yapmadığını vurguluyor. Aynı şekilde kısa süreli bir iletişimsizlik de her zaman "sessiz manipülasyon" anlamına gelmiyor.

Uzmanlara göre insanlar artık ilişkilerde yaşanan sıradan problemleri bile ağır psikolojik etiketlerle açıklamaya çalışıyor. Bu durum ise gerçek sorunların konuşulmasını zorlaştırıyor.