Sosyal medyanın yeni salgını: Bu kelimeler ilişkileri sessizce bitiriyor

Sosyal medyada hızla yayılan terapi terimleri artık günlük konuşmaların vazgeçilmez parçası haline geldi. Ancak uzmanlar “narsist”, “tetikleyici” ve “love bombing” gibi ifadelerin bilinçsiz kullanımının ilişkilerde ciddi zararlar oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

  • Psikolojik kavramlar sosyal medya sayesinde hızla yayılırken, uzmanlar bu terimlerin yanlış kullanımının ilişkilerde iletişim krizlerine yol açabileceğini belirtiyor.
  • Uzmanlar, sosyal medyada sıkça kullanılan 'narsist', 'gaslighting' gibi terimlerin gerçek klinik anlamlarından uzaklaştığını ifade ediyor.
  • Psikologlar, bencil veya kırıcı davranışların her zaman narsistlik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.
  • Terapi dilinin yanlış kullanımı, ilişkilerde empatiyi azaltarak sağlıklı iletişimi zorlaştırıyor.
  • Uzmanlar, ilişkilerde ağır psikolojik etiketler yerine kişisel hislerin ifade edilmesinin daha yapıcı olduğunu tavsiye ediyor.

Bir dönem yalnızca terapi odalarında kullanılan "narsist", "love bombing", "gaslighting" ve "tetiklenmek" gibi kavramlar artık sosyal medyanın günlük dili haline geldi. Ancak uzmanlara göre bu terimlerin yanlış kullanılması özellikle ilişkilerde ciddi iletişim krizlerine ve duygusal yaralara neden olabiliyor.

Terapi dili sosyal medyada patladı

"Narsist", "gaslighting" ve "love bombing" gibi psikolojik kavramlar son yıllarda sosyal medya sayesinde inanılmaz bir hızla yayıldı. Özellikle TikTok'ta milyonlarca paylaşımda kullanılan bu ifadeler çoğu zaman gerçek klinik anlamlarından uzak biçimde kullanılıyor.

Uzmanlara göre artık insanlar yalnızca fikir ayrılığı yaşadığında bile karşısındakini "gaslighting yapmakla" suçlayabiliyor. Oysa bu kavramlar ciddi psikolojik davranış kalıplarını tanımlamak için ortaya çıktı.

Her kaba insan "narsist" değil

NY Post'ta yer alan habere göre psikologlar bir kişinin bencil davranmasının ya da tartışma sırasında kırıcı olmasının onu otomatik olarak narsist yapmadığını vurguluyor. Aynı şekilde kısa süreli bir iletişimsizlik de her zaman "sessiz manipülasyon" anlamına gelmiyor.

Uzmanlara göre insanlar artık ilişkilerde yaşanan sıradan problemleri bile ağır psikolojik etiketlerle açıklamaya çalışıyor. Bu durum ise gerçek sorunların konuşulmasını zorlaştırıyor.

"Terapi dili" ilişkilerde nasıl silaha dönüşüyor?

Uzmanlar terapi kavramlarının özellikle romantik ilişkilerde bir savunma mekanizmasına dönüştüğünü söylüyor. Partnerlerden biri karşı tarafı "toksik", "narsist" veya "manipülatif" ilan ederek kendi davranışlarını sorgulamaktan kaçabiliyor. Bu yaklaşım zamanla iletişimi tamamen tıkıyor. Çünkü suçlanan kişi kendisini anlaşılmış değil yargılanmış hissediyor.

Sosyal medya kavramların anlamını değiştiriyor

Uzmanlara göre sosyal medya terapi dilinin en büyük hızlandırıcısı haline geldi. Kısa videolar ve yüzeysel içerikler nedeniyle karmaşık psikolojik kavramlar basitleştirilerek sunuluyor. Bunun sonucunda insanlar gerçek psikolojik tanımlar yerine internet kültürünün ürettiği kalıplarla hareket etmeye başlıyor. Özellikle genç kullanıcılar arasında bu terimlerin yanlış kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

Uzmanlardan kritik uyarı: Önce kendinize sorun

Terapistler birine "narsist" ya da "gaslighting yapıyor" demeden önce insanların kendi duygularını anlamaya çalışması gerektiğini söylüyor. Asıl sorulması gerekenin "Bu davranış neden beni rahatsız etti?" olduğu belirtiliyor. Çünkü çoğu zaman mesele psikolojik teşhis değil; kişinin kendisini değersiz, bastırılmış veya anlaşılmamış hissetmesi olabiliyor.

Empati yerine etiketleme başlıyor

Uzmanlara göre terapi dilinin yanlış kullanımı ilişkilerde empatiyi azaltıyor. İnsanlar birbirini anlamaya çalışmak yerine karşısındakini tanımlamaya ve kategorize etmeye yöneliyor. Bu da sağlıklı iletişim kurmayı zorlaştırırken ilişkilerde daha fazla savunma, öfke ve uzaklaşmaya neden oluyor.

Uzmanlar ne tavsiye ediyor?

Psikologlar tartışma sırasında ağır psikolojik etiketler kullanmak yerine kişinin kendi hislerini açıkça ifade etmesinin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor. "Beni dinlenmemiş hissettirdin" demek, "Sen narsistsin" demekten çok daha yapıcı bir iletişim kurabiliyor.

