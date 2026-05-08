Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren konveyör bant ve transmisyon kayışı üretimi yapılan fabrikada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın paniğe neden olurken, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangında 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

FABRİKADA PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Olay, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Konveyör bant ve transmisyon kayışı üretimi yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 8 KİŞİ YARALANDI

Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

EKİPLERDEN SOĞUTMA ÇALIŞMASI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması başlattı. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ve Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de olay yerine gelerek bölgede incelemelerde bulundu.

Gökpınar ve Püsküllü, yetkililerden patlama, yangın ve yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, gazetecilere yaptığı açıklamada ekiplerin olaya hızlı şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Yoğun bir yangın olmadığını belirten Püsküllü, "Şu an soğutma çalışmaları yapılıyor, güvenlik önlemleri alındı. İnşallah güvenlik önleminden sonra yarın yapılacak denetlemeden sonra fabrika yine eski haline gelerek çalışmasına devam edecek." dedi.