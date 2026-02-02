İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında iddianame düzenlendi. LGBT'li sapkın Gezgin'in "fuhuşa aracılık etmek" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından yargılanması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında yeni gelişme yaşandı.
LGBT'li sapkın Gezgin hakkında "fuhuşa aracılık etmek" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından iddianame hazırlandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Mükremin Gezgin hakkında fuhuşa aracılık etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından düzenlenen iddianame 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir" denildi.
4 ŞUBAT'TA TUTUKLANMIŞTI
Mükremin Gezgin, 4 Şubat'ta "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gezgin, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Hakim karşısına çıkarılan Gezgin'in tutuklanmasına karar verilmişti.
TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYOR
Soruşturma sürecinde cezaevine gönderilen Mükremin Gezgin'in tek kişilik koğuşta kaldığı öğrenilmişti.
Gezgin hakkında hazırlanan iddianameyle birlikte yargılama sürecinde yeni aşamaya geçildi.
ÜNLÜLERE YÖNELİK SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Sosyal medyada yaptığı toplumun ahlaki düzenini hedef alan yayınlarla tanınan LGBT'li Mükremin Gezgin, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce sosyal medya fenomeni Mika Can Raun tutuklanmış, ardından Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin de polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
LGBT'li Mükremin Gezgin, daha önce TikTok'ta hamilelik ve doğum temalı videolar paylaşmasıyla gündeme gelmişti.
Söz konusu skandal paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, gelen tepkilerin ardından Bakanlık tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.
Gezgin hakkında son olarak hazırlanan iddianame, 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.