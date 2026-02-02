İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında fuhuşa aracılık etmek ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından iddianame hazırladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Mükremin Gezgin hakkında fuhuşa aracılık etmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından düzenlenen iddianame 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir" denildi.

4 ŞUBAT'TA TUTUKLANMIŞTI

Mükremin Gezgin, 4 Şubat'ta "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gezgin, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Hakim karşısına çıkarılan Gezgin'in tutuklanmasına karar verilmişti.