LGBT'li fenomen Mükremin Gezgin uyuşturucu ve fuhuş suçundan tutuklandı

Sosyal medyada "özgürlük" maskesi altında ahlaksızlık pompalayan, Türk aile yapısını ve gençleri hedef alan isimler tek tek toplandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, LGBT'li sosyal medya fenomeni Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin polis ekiplerince gözaltına alındı. Gezgin, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlarından tutuklandı.

LGBT'li sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak"ve"bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı!

ÖNCE ARYA ARDINDAN MÜKREMİN

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Mika Can Raun'un ardından, sosyal medyada 518 bin takipçisi bulunan LGBT'li Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin geçtiğimiz gün gözaltına alındı.

Mükremin Gezgin.

GEZGİN TUTUKLANDI

Gezgin,"uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek"suçlarından tutuklandı.

TİKTOK ŞARLATANI MÜKREMİN'İN SİCİLİ KABARIK

Öte yandan bir dönem TikTok'ta hamilelik ve doğum konulu videolar paylaşan sapkın fenomen Mükremin Gezgin'in skandal paylaşımları bitmek bilmedi.

Cinsiyeti erkek olduğu halde hamilelik ve doğum üzerine videolar çekmesi sosyal medyada tepki topladı, bunun üzerine ise Bakanlık soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

