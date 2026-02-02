LGBT'li fenomen Mükremin Gezgin uyuşturucu ve fuhuş suçundan tutuklandı
Sosyal medyada "özgürlük" maskesi altında ahlaksızlık pompalayan, Türk aile yapısını ve gençleri hedef alan isimler tek tek toplandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, LGBT'li sosyal medya fenomeni Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin polis ekiplerince gözaltına alındı. Gezgin, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek” suçlarından tutuklandı.
LGBT'li sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak"ve"bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklandı.
Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
ÖNCE ARYA ARDINDAN MÜKREMİN
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Mika Can Raun'un ardından, sosyal medyada 518 bin takipçisi bulunan LGBT'li Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin geçtiğimiz gün gözaltına alındı.
GEZGİN TUTUKLANDI
Gezgin,"uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek"suçlarından tutuklandı.
TİKTOK ŞARLATANI MÜKREMİN'İN SİCİLİ KABARIK
Öte yandan bir dönem TikTok'ta hamilelik ve doğum konulu videolar paylaşan sapkın fenomen Mükremin Gezgin'in skandal paylaşımları bitmek bilmedi.
Cinsiyeti erkek olduğu halde hamilelik ve doğum üzerine videolar çekmesi sosyal medyada tepki topladı, bunun üzerine ise Bakanlık soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.