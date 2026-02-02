LGBT'li fenomen Mükremin Gezgin uyuşturucu ve fuhuş suçundan tutuklandı

LGBT'li sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklandı.

Arya Bektaş. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin gözaltına alındı!

ÖNCE ARYA ARDINDAN MÜKREMİN

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Mika Can Raun'un ardından, sosyal medyada 518 bin takipçisi bulunan LGBT'li Arya Bektaş ve Mükremin Gezgin geçtiğimiz gün gözaltına alındı.