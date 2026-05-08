Son tüketim tarihi ile TETT aynı mı? Çoğu kişi bu detayı bilmiyor

Gıda alışverişlerinde ambalaj üzerindeki tarih bilgileri genellikle tek bir uyarı gibi algılansa da aslında her biri farklı teknik amaçlara hizmet ediyor. Tüketicilerin bu iki kavram arasındaki farkı bilmesi hem gıda güvenliği hem de gıda israfının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

  • 'Son Tüketim Tarihi' bir ürünün güvenli şekilde tüketilebileceği son günü ifade eder ve bu tarih geçtiğinde ürün tüketilmemelidir.
  • 'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi' ürünün en iyi kalite seviyesini koruduğu dönemi gösterir ve bu tarih geçtiğinde ürün uygun koşullarda saklandıysa tüketilebilir.
  • Son Tüketim Tarihi özellikle süt, yoğurt, et, tavuk ve hazır gıdalar gibi hızlı bozulabilen ürünlerde kullanılır ve gıda güvenliğiyle doğrudan ilgilidir.
  • TETT genellikle makarna, bakliyat, bisküvi, çikolata ve konserve gibi dayanıklı ürünlerde kullanılır ve ürün her zaman bozulmuş anlamına gelmez.
  • Yanlış yorumlanan tarihler nedeniyle ciddi miktarda gıda israfı oluşmakta ve tüketicilerin etiketleri dikkatle okumaları önem arz etmektedir.

Market alışverişlerinde ürün ambalajlarında yer alan tarih ifadeleri çoğu zaman karıştırılıyor. Oysa "Son Tüketim Tarihi" ile "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT)" aynı anlama gelmiyor. Uzmanlara göre bu farkın bilinmemesi hem sağlık risklerine hem de büyük ölçekte gıda israfına yol açıyor.

'Son Tüketim Tarihi' bir ürünün güvenli şekilde tüketilebileceği son günü ifade eder ve bu tarih geçtiğinde ürün tüketilmemelidir.

Son tüketim tarihi geçtiyse tüketmeyin

"Son Tüketim Tarihi", bir ürünün güvenli şekilde tüketilebileceği son günü ifade ediyor. Özellikle süt, yoğurt, et, tavuk ve hazır gıdalar gibi hızlı bozulabilen ürünlerde kullanılan bu tarih, doğrudan gıda güvenliğiyle ilgili kabul ediliyor. Yetkililer son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin sağlık riski taşıyabileceğini ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.

TETT geçtiyse hemen çöpe atmak gerekmiyor

"Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi" ise ürünün en iyi kalite seviyesini koruduğu dönemi gösteriyor. Bu tarih geçen ürünler her zaman bozulmuş anlamına gelmiyor. Eğer ürün uygun koşullarda saklandıysa ambalajında şişme veya hasar yoksa, görünüm ve kokusunda anormal bir durum bulunmuyorsa tüketilebileceği belirtiliyor. TETT genellikle makarna, bakliyat, bisküvi, çikolata ve konserve gibi dayanıklı ürünlerde kullanılıyor.

'Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi' ürünün en iyi kalite seviyesini koruduğu dönemi gösterir ve bu tarih geçtiğinde ürün uygun koşullarda saklandıysa tüketilebilir.

Yanlış yorumlanan tarihler gıda israfını artırıyor

Uzmanlara göre birçok tüketici TETT geçen ürünleri doğrudan çöpe attığı için ciddi miktarda gıda israfı oluşuyor. Oysa doğru tarih okuma alışkanlığı hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de çevresel etkilerin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Son Tüketim Tarihi özellikle süt, yoğurt, et, tavuk ve hazır gıdalar gibi hızlı bozulabilen ürünlerde kullanılır ve gıda güvenliğiyle doğrudan ilgilidir.

Araştırmalar küresel gıda israfının toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık %10'unu oluşturduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle okumaları ve "Son Tüketim Tarihi" ile "TETT" arasındaki farkı iyi bilmeleri önem arz ediyor.

