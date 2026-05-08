Market alışverişlerinde ürün ambalajlarında yer alan tarih ifadeleri çoğu zaman karıştırılıyor. Oysa "Son Tüketim Tarihi" ile "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT)" aynı anlama gelmiyor. Uzmanlara göre bu farkın bilinmemesi hem sağlık risklerine hem de büyük ölçekte gıda israfına yol açıyor.
Son tüketim tarihi geçtiyse tüketmeyin
"Son Tüketim Tarihi", bir ürünün güvenli şekilde tüketilebileceği son günü ifade ediyor. Özellikle süt, yoğurt, et, tavuk ve hazır gıdalar gibi hızlı bozulabilen ürünlerde kullanılan bu tarih, doğrudan gıda güvenliğiyle ilgili kabul ediliyor. Yetkililer son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin sağlık riski taşıyabileceğini ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.
TETT geçtiyse hemen çöpe atmak gerekmiyor
"Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi" ise ürünün en iyi kalite seviyesini koruduğu dönemi gösteriyor. Bu tarih geçen ürünler her zaman bozulmuş anlamına gelmiyor. Eğer ürün uygun koşullarda saklandıysa ambalajında şişme veya hasar yoksa, görünüm ve kokusunda anormal bir durum bulunmuyorsa tüketilebileceği belirtiliyor. TETT genellikle makarna, bakliyat, bisküvi, çikolata ve konserve gibi dayanıklı ürünlerde kullanılıyor.
Yanlış yorumlanan tarihler gıda israfını artırıyor
Uzmanlara göre birçok tüketici TETT geçen ürünleri doğrudan çöpe attığı için ciddi miktarda gıda israfı oluşuyor. Oysa doğru tarih okuma alışkanlığı hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de çevresel etkilerin azaltılmasına yardımcı oluyor.
Araştırmalar küresel gıda israfının toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık %10'unu oluşturduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle okumaları ve "Son Tüketim Tarihi" ile "TETT" arasındaki farkı iyi bilmeleri önem arz ediyor.