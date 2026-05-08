Silivri'de şoförü bayılan kamyon refüje çarparak takla attı

Silivri D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken şekerinin yükselmesi sonucu bayılan sürücü, kontrolünü kaybettiği kamyonla refüje çarparak takla attı. Araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Silivri'de seyir halindeki kamyonetin şoförü şekerinin yükselmesi sonucu bayılınca kullandığı araçla refüje çarparak takla attı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu Semizkumlar mevkisi, Cezaevi sapağında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan 34 AT 2755 plakalı kamyonetin şoförü iddiaya göre şekerinin yükselmesi sonucu direksiyon başında baygınlık geçirdi.

KAMYONET TAKLA ATTI ŞOFÖR SIKIŞTI

Şoförün kontrolünü kaybettiği kamyonet yol kenarındaki refüje çıkarak takla attı. Kamyonet şoförü kabinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

