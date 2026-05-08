

"SİSTEMATİK ŞİDDET VE TEHDİT VAR"

Sema Esen'in (Aleyna Çakır) ailesinin avukatı Umur Yıldırım ise "Eğer Sema Esen kendisini öldürdüyse ki bunu kabul etmiyoruz. Ama Ümitcan Uygun'un tehditleri, yönlendirmesi, şiddeti söz konusu. Bunlar mesajlarla kanıtlı. Tanıklar da Uygun'un sürekli şiddet uyguladığını, Sema Esen'in vücudunda morluklar olduğunu anlattı. Bu dosya 'Ben bir kere dövdüm' dosyası değil. Burada sistematik şiddet ve tehdit var. Kendisinin infaz süresi dolmak üzere ve çıkabilir. Bu yüzden hükümle birlikte sanık Uygun'un tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI: UMUTCAN UYGUN İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Esasa ilişkin mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanık Uygun'un 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' ile 'Eziyet etme' suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.