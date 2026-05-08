Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun için 15 yıl hapis istendi: Tokat atmak eziyetse Kızılay'da sallandırın beni

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili davada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık Ümitcan Uygun’un "intihara teşvik" ve "eziyet etme" suçlarından 15 yıla kadar hapsinin istendiği duruşmada, suçlamaları reddeden Uygun "Bir tokat atmak eziyetse beni Kızılay’da sallandırın" şeklinde savunma yaptı. Ailenin avukatı Sema Esen’in sistematik şiddet ve tehdide maruz kaldığını vurgularken, mahkeme heyeti duruşmayı 22 Eylül’e erteledi.

  • Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada savcı, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
  • Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu ve olay başlangıçta intihar olarak kaydedildi.
  • Ümitcan Uygun, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakıldı.
  • Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, Ümitcan Uygun SEGBİS ile duruşmaya katıldı ve suçlamaları reddetti.
  • Mahkeme, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Sanık Uygun'un 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' ile 'Eziyet etme' suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

'Aleyna Çakır' adıyla bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sanal medyada yer aldı.

Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak yaşamına son veren Esen'in ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un hakkında dava açıldı.

SANIK ÜMİTCAN UYGUN: BEN CİNAYETTEN AKLANDIM
Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya, başka davadan hükümlü olarak tutuklu bulunan sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Uygun, "Doğru bilinen bir yanlış var. Aleyna Çakır dosyasında ben cinayetten yargılanıyormuşum gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ben cinayetten aklandım. Ama karşı taraf medyayı, sosyal medyayı seviyor ve bu hale getirdi. Benim infaz sürem de doluyor; ama çıkamıyorum 'tehlikeli tutuklu' statüm var" iddiasında bulundu.

"SİSTEMATİK ŞİDDET VE TEHDİT VAR"
Sema Esen'in (Aleyna Çakır) ailesinin avukatı Umur Yıldırım ise "Eğer Sema Esen kendisini öldürdüyse ki bunu kabul etmiyoruz. Ama Ümitcan Uygun'un tehditleri, yönlendirmesi, şiddeti söz konusu. Bunlar mesajlarla kanıtlı. Tanıklar da Uygun'un sürekli şiddet uyguladığını, Sema Esen'in vücudunda morluklar olduğunu anlattı. Bu dosya 'Ben bir kere dövdüm' dosyası değil. Burada sistematik şiddet ve tehdit var. Kendisinin infaz süresi dolmak üzere ve çıkabilir. Bu yüzden hükümle birlikte sanık Uygun'un tutuklanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI: UMUTCAN UYGUN İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Esasa ilişkin mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, sanık Uygun'un 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' ile 'Eziyet etme' suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"TOKAT ATMAK EZİYETSE KIZILAY'DA SALLANDIRIN BENİ"
Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Uygun, "Hakkımda istenen cezayı kabul etmiyorum. Hakkımda bir delil yok. Medyaya yansıyan görüntü Aleyna'nın öldüğü gün gibi yansıtılıyor. Ama bu olay daha önce gerçekleşti. Ben Aleyna'yı öldürmedim ama nasıl oluyorsa, bir tokat atmışım bunu da kabul ediyorum ve 'eziyet' deniyor buna. Bir tokat atmak eziyetse Kızılay'da darağacı kurun beni sallandırın" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

ALEYNA ÇAKIR OLAYI

Ankara'da 3 Haziran 2020'de evinde boynuna bornoz kuşağı ile asılı halde ölü bulunan 21 yaşındaki Sema Esen (Aleyna Çakır), ilk başta intihar olarak kayıtlara geçti. Erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un ihbarıyla olay yerine giden ekipler, daha sonra Esen'in vücudundaki darp izleri, tırnaklarında ve vajinal örneklerde tespit edilen erkek DNA'sı ile sperm bulguları nedeniyle olayı şüpheli hale getirdi. Uygun'a şiddet görüntüleri ve Adli Tıp raporları delil gösterilirken Ümitcan Uygun hakkında dava süreci devam ediyor.

