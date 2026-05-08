Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Anneler Günü'nün sektörün en hareketli dönemlerinden biri olduğunu belirtti.

Pastel tonlardaki pembe, mor ve koyu pembe renkli çiçekler en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

En fazla ihraç edilen çiçek türü karanfil oldu, ardından hüsnüyusuf, gerbera ve lilyum geldi.

İhracat rakamlarında geçen yıla göre yüzde 30'luk artış yaşandı ve toplam değer 12 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Anneler Günü kapsamında 35 ülkeye yaklaşık 80 milyon dal çiçek ihraç etti.

Çiçek sektöründe Anneler Günü yoğunluğu bu yıl da üreticilerin yüzünü güldürdü. Geçen yıla göre siparişlerde dikkat çekici bir artış yaşanırken, Türkiye'den toplam 35 ülkeye yaklaşık 80 milyon dal çiçek ihraç edildi. Özellikle pastel tonlardaki çiçekler bu yıl en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

SİPARİŞLERDE YÜZDE 30'A YAKIN ARTIŞ

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Anneler Günü'nün sektör açısından en hareketli dönemlerden biri olduğunu belirtti. Yılmaz, bu yıl ihracat taleplerinin geçen yıla göre önemli ölçüde yükseldiğini ifade ederek, Avrupa başta olmak üzere 35 ülkeye çiçek gönderildiğini söyledi.

İhracat rakamlarında yaklaşık yüzde 30'luk bir artış yaşandığını kaydeden Yılmaz, toplam sevkiyatın ekonomik değerinin 12 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

PASTEL TONLAR ÖN PLANA ÇIKTI

Anneler Günü için en fazla tercih edilen renklerin pembe, mor ve koyu pembe tonları olduğunu belirten Yılmaz, kırmızı çiçeklere ise diğer özel günlere kıyasla daha az talep geldiğini aktardı.

Özellikle yumuşak ve pastel renklerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

EN ÇOK KARANFİL GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin çiçek ihracatında en önemli ürünlerinden birinin karanfil olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu yıl da en fazla karanfil ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Son yıllarda hüsnüyusuf çiçeğinin de dış pazarda büyük ilgi gördüğünü ifade eden Yılmaz, gerbera ve lilyumun yanı sıra yaklaşık 50 farklı çiçek çeşidinin ihraç edildiğini belirtti.

ÇİÇEKLER SERALARDAN DÜNYAYA ULAŞTI

Anneler Günü hazırlıkları kapsamında seralarda özenle yetiştirilen çiçekler, paketleme işlemlerinin ardından hem iç piyasaya hem de yurt dışına sevk edildi. Üreticiler, artan siparişler nedeniyle yoğun mesai yaparken sektör temsilcileri ihracattaki yükselişin yılın geri kalanına da olumlu yansımasını bekliyor.

(AA)