Sert kayaları delip geçen sarı mucize: Draba çiçeği yağmurun bereketiyle daha fazla açtı

Gümüşhane’nin tarihi dokusuyla öne çıkan Süleymaniye Mahallesi, baharın gelişiyle birlikte doğanın en dikkat çekici görüntülerinden birine sahne oluyor. Halk arasında “dolama çiçeği” olarak bilinen draba bitkisi, sert kayaların arasından çıkarak sarıya bürünen mahallede kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sert kayaları delip geçen sarı mucize: Draba çiçeği yağmurun bereketiyle daha fazla açtı
  • Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde yoğun yağışların ardından draba çiçekleri yoğun şekilde açtı.
  • Yöre halkının 'dolama çiçeği' dediği sarı çiçekler, toprak olmadan kaya çatlaklarında yetişiyor.
  • Mahalle sakini Olcay Lokman Özdamar, çiçeklerin bu yıl yağışların etkisiyle her zamankinden daha gür açtığını belirtti.
  • Draba çiçekleri, mahallede bulunan tarihi camiler, kiliseler ve eski konaklarla birleşerek görsel zenginlik oluşturuyor.
  • Draba bitkisi, köklerini kaya çatlaklarına ulaştırarak az mineral ile yaşamını sürdürebiliyor.

Tarihi yapıları ve taş sokaklarıyla bilinen Süleymaniye Mahallesi, bu yıl yoğun yağışların ardından açan draba çiçekleriyle yeniden ilgi odağı oldu. Toprak olmadan kaya çatlaklarında yetişen sarı çiçekler, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

TAŞLARIN ARASINDAN YÜKSELEN SARI GÜZELLİK

Gümüşhane'de "Eski Gümüşhane" olarak anılan tarihi Süleymaniye Mahallesi, bahar aylarında doğanın eşsiz bir şölenine ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki sert kayalıkların arasından çıkan draba çiçekleri, mahalleyi adeta sarı bir örtüyle kapladı.

Yöre halkının "dolama çiçeği" adını verdiği bu bitkiler, özellikle tarihi camiler, kiliseler ve eski konaklarla birleşince ortaya etkileyici görüntüler çıkarıyor. Kayaların arasından yükselen çiçekler, mahalleye gelen ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken detaylardan biri haline geldi.

"MAHALLEYE AYRI BİR GÜZELLİK KATIYOR"

Mahalle sakinlerinden Olcay Lokman Özdamar, draba çiçeklerinin her yıl açtığını ancak bu yıl yağışların etkisiyle daha yoğun görüldüğünü söyledi. Çiçeklerin sert taşların oyuklarında yetiştiğini belirten Özdamar, sarı görüntünün mahalleye farklı bir hava kattığını ifade etti.

Özdamar, bu doğal oluşumun kendilerini bile şaşırttığını dile getirerek, çiçeklerin hiçbir toprak desteği olmadan kayaların içinden çıkmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Özdamar, her yıl bahar döneminde açan draba çiçeklerinin bu sezon yağışların etkisiyle çok daha yoğun görüldüğünü belirterek, "Böylesine gür açtıklarına ilk kez tanık oluyoruz. En dikkat çekici yanı ise hiçbir toprak olmadan, kayaların tam ortasından filizlenmeleri" ifadelerini kullandı.

DRABA ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Bilimsel adı draba olan bitki, dünyanın birçok bölgesinde yüksek rakımlı ve sert iklim koşullarında yaşayabilmesiyle biliniyor. Çok az mineral ile yaşamını sürdürebilen bu dayanıklı bitki, köklerini kaya çatlaklarına ulaştırarak büyüyor. Özellikle kayalık alanlarda oluşturduğu sarı görüntüyle bulunduğu bölgeye görsel bir zenginlik katıyor.

