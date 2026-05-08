ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Şahin çifti, 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi kızları Fatmanur Şahin'in evdeki 3 milyon TL'lik altınla kaçtığı iddia ederek yardım istedi.
Fatmanur'un annesi Muradiye Hanım, "İzmir'e bilet almış. Sevgilisi Erdi'yi bize söyledi. Benim ve babasının haberi var, aramızda bir sıkıntı olmadı. Altınları da götürdü acaba tuzağa mı düştü. O çocuğa ulaşamadık. Bir tek Erdi'nin annesine ulaştık, o da oğlunun cezaevinde olduğunu söyledi" dedi.
"OĞLUM ERDİ FİRARİ"
İddiaların odağındaki gencin annesi Yeliz Hanım da canlı yayına telefonla bağlanarak şunları söyledi: "Erdi ile konuştum. Hatta cezaevinde, konferans görüşmesiyle ablasını da konuşturdum. Erdi, Fatmanur'un ailesini de arayarak cezaevinde olduğunu beyan etti. Fakat Erdi, akşam firar etmiş. Oğlum Erdi firari. Bugün polis ve jandarma ekipleri evimize geldi"
Yeliz Hanım sözlerini şöyle sürdürdü: "Sabah Erdi beni gizli numaradan aradı. Fatmanur, ağlayarak yeminler ediyor "Ben para ve altın çalmadım" diyordu. Fatmanur, Erdi'nin yanındaymış"
18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ BULUNDU
Bugünkü canlı yayında ise Fatmanur Şahin vakasında sıcak bir gelişme yaşandı. 3 milyon TL değerindeki altınlarla evden kaçan 18 yaşındaki Fatmanur, cezaevinden firar eden sevgilisi Erdi Günaydın'ın yanında bulundu.
"İFTİRA ATTI, ALTINLARI İTİRAF ETTİ"
Fatmanur Şahin bulundu ancak beraberinde getirdiği iddialar stüdyoyu karıştırdı. İzmir'de polise teslim edilen genç kız, ailesinden şiddet gördüğünü öne sürerek önce kadın sığınma evine gitmek istedi. Müge Anlı, yaşanan kovalamacayı ve sonrasındaki itirafları şu sözlerle aktardı:
"Ailesinin gözyaşları içinde aradığı Fatmanur Şahin cezaevinden firar eden sevgilisi Erdi'nin yanında bulundu. İzmir'de ortaya çıktılar. Fatmanur ve Erdi İzmir'de ortaya çıkınca, Erdi'nin annesi Yeliz Hanım yaşadığı Denizli'den kalktı, İzmir'de çocuklarla buluştu. Sonrasında birlikte İzmir Karşıyaka Çarşı Karakolu'na gittiler. Fatmanur, ifadesinde altınlarını çalmadığını, ailesinin kendisine şiddet uyguladığını, iftira attığını ileri sürdü. Bunun üzerine İzmir Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürüldü. Ailesinden şiddet gördüğünü ileri süren Fatmanur Şahin, önce kadın sığınma evine gitmek istediğini söyledi. Daha sonra fikrinden vazgeçti"
Gece yaşananlar ise programa damga vurdu. Erdi'nin annesi Yeliz Hanım, durumu kontrol altına almak amacıyla Erdi'yi cezaevine geri teslim etmek, Fatmanur'u ise İstanbul'da yaşayan ailesine ulaştırmak için bir plan yaptı. Ancak Denizli'ye doğru yola çıkan grubun yolculuğu, Aydın Nazilli Otogarı'nda Fatmanur'un sergilediği agresif tavırlar nedeniyle bir anda karıştı.
Genç kızın İstanbul'a gitmemek için otogarda büyük bir kriz çıkarması üzerine plan değiştirmek zorunda kalan Yeliz Hanım, Fatmanur'u da yanına alarak Denizli'ye geçti. Bir yandan öz oğlu Erdi'yi firari olduğu gerekçesiyle emniyet güçlerine teslim ederken, diğer yandan Fatmanur'un itiraflarıyla sarsıldı.
Şahin, daha önce inkar ettiği iddiaları kabul ederek Yeliz Hanım'a altınları aldığını bizzat itiraf etti. Ancak bu itiraf, Yeliz Hanım'ın genç kıza olan güvenini tamamen sarsmaya yetti. Fatmanur'un kendi ailesi hakkında ortaya attığı ağır iddialar ve sürekli değişen ifadeleri karşısında endişeye kapılan Yeliz Hanım, "Ailesine o kadar çok iftira attı ki ben bu kızı yanımda tutamam. Çünkü bu yarın bir gün bize de iftira atar" diyerek genç kızın yalanlarından duyduğu korkuyu dile getirdi.
Fatmanur'un babasına başka konularda da iftira attığı iddia edilirken, genç kızın son olarak İzmir Otogarı'nda görüldüğü ve Uşak'a gitmeyi planladığı belirtildi.
