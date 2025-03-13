Aleyna Çakır cinayetinde flaş gelişme! Ümitcan Uygun hakim karşısında | Dişlerinizi sökeriz tehdidi

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 16:28

Esen'in ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede, kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak yaşamına son veren Esen'in ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un, 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 10 yıla kadar, 'Eziyet etme' suçundan da 8 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıla kadar hapsi istendi.

' Aleyna Çakır ' adıyla bilinen Sema Esen , 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun 'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sanık Ümitcan Uygun, savunmasında suçlamaları reddederek, "Olay günü arkadaşımın eğlencesine gideceğimiz için Sema ile tartıştık. Asker eğlencesi olduğu için Sema'yı götürmek istemedim, bunun üzerine tartışma oldu. Telefonu uçak moduna aldım. Hiçbir şekilde suçlamaları kabul etmiyorum. Dosyada bir video var, olayın öncesinde olan bir olay. Zaten biz Sema ile karı koca ilişkisi yaşıyorduk, tartışmalarımız oluyordu. O videoda astım hastası olduğu için bayıldı. Sema'nın gece kulübünde çalıştığını bütün ailem öğrenmiş. Ailem onu kabul etmeyince aileme rest çekip onunla yaşamaya başladım. Aramızda her evli çift gibi sözlü tartışmalar olmuştur ama onun haricinde bir darp olmamıştır. Takdir yüce mahkemenizindir" ifadelerini kullandı.

Ümitcan Uygun ve Aleyna Çakır (Takvim Foto Arşiv)

"DİŞLERİNİZİ SÖKERİZ DİYE TEHDİT EDİYOR"

Sema Esen'in annesi Hatun Esen ise "Ben anneyim, ellerimle yıkadım yavrumu. Her yeri mosmordu, benim yavrum toprakta çürüyor, o da hapiste çürüsün. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Mezarının açılmasını istiyorum" dedi.

Baba Mehmet Esen ise "En ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Sürekli tehdit ediliyoruz. Erol Uygun bizi, 'Dişlerinizi sökeriz' diye tehdit ediyor. Allah benim canımı alana kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Ağabeyi Himmet Esen de şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Karı koca hayatını yaşadığını söyledi ama o eziyetleri yaptı, çalıştırıp parasını yedi. Karı koca hayatı diyor, öyle yerlerde çalıştırması delikanlılığa sığar mı" diye konuştu.