Bilim insanları, süper El Nino ihtimalinin artmasıyla birlikte 2027'nin tarihin en sıcak yılı olabileceğine dikkat çekiyor. El Nino'nun etkisiyle dünya genelinde kuraklık, seller, sıcak hava dalgaları ve tropikal fırtınalarda ciddi değişimler yaşanabileceği belirtilirken, özellikle tropikal ülkelerde gıda güvenliği ve su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşabileceği ifade ediliyor.
YÜZYILIN EN GÜÇLÜ EL NINO'SU UYARISI
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin son tahminlerine göre, orta ekvatoral Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıkları yıl sonuna kadar ortalamanın 3 derece Celsius üzerine çıkabilir. Bu seviyenin, 1877 ve 2015 yıllarında kaydedilen tarihi El Nino rekorlarına yaklaşabileceği hatta aşabileceği değerlendiriliyor.
New York Eyalet Üniversitesi Albany Kampüsü'nde atmosfer bilimi profesörü olan Paul Roundy, "1870'lerden bu yana potansiyel olarak en büyük El Nino olayına ilişkin güven açıkça artıyor" değerlendirmesinde bulundu.
El Nino kayıtlarının yaklaşık 1850 yılından bu yana tutulduğu biliniyor.
OKYANUSTAKİ SICAKLIK ANOMALİSİ ENDİŞE YARATTI
Geçtiğimiz ay Pasifik Okyanusu'nda görülen nadir üçlü siklon sistemi, güçlü rüzgar patlamalarına yol açtı. Bu durum, okyanus yüzeyinin altında sıcaklığı ortalamanın 7 derece Celsius üzerine çıkan dev bir sıcak su kütlesinin oluşmasına neden oldu.
Uzmanlar, okyanusların normal şartlarda çok yavaş ısınıp soğuduğunu belirterek, bu ölçekteki sıcaklık artışının güçlü bir El Nino ihtimalini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekiyor.
"GIDA KRİZİ VE İÇ ÇATIŞMALARLA İLİŞKİLİ"
İklim bilimci Katharine Hayhoe, El Nino'nun yalnızca meteorolojik bir olay olmadığını vurgulayarak, tropikal bölgelerde ciddi toplumsal etkiler yaratabileceğini söyledi.
Hayhoe, "El Nino modelleri tropikal ülkelerde gıda kıtlığı, su sorunları ve hatta iç çatışmalarla ilişkilendiriliyor. Bu doğal değişkenlik modelleri kısa ömürlü olsa bile insan refahı üzerinde derin etkiler bırakabiliyor" ifadelerini kullandı.
EL NİNO'NUN ETKİLERİ ŞİMDİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLADI
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) verilerine göre El Nino'nun Temmuz ayına kadar tamamen oluşması bekleniyor. Uzmanlar, Kasım ayına kadar dünya genelinde birçok hava olayının bu süreçten etkilenebileceğini belirtiyor.
TROPİKAL FIRTINALAR VE MUSON YAĞIŞLARI
El Nino'nun Atlantik Okyanusu'ndaki kasırga faaliyetlerini azaltabileceği, buna karşılık Pasifik'te tayfun ve tropikal fırtına riskini artırabileceği öngörülüyor. Hawaii, Guam ve Doğu Asya'nın bazı bölgelerinde daha yoğun fırtına sezonu yaşanabileceği belirtiliyor.
Hindistan'ın orta ve kuzey bölgelerinde ise muson yağışlarının azalması ve buna bağlı kuraklık riskinin artması bekleniyor.
KURAKLIK VE SEL RİSKİ ARTIYOR
Uzmanlara göre yılın ilerleyen dönemlerinde Orta Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Filipinler, Orta Amerika ve Kuzey Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde ciddi kuraklıklar görülebilir.
Buna karşılık Peru, Ekvador, Güney Brezilya, Doğu Afrika, Orta Doğu ve ABD'nin güney kesimlerinde aşırı yağış ve sel riskinin yükselmesi bekleniyor.
SICAK HAVA DALGALARI YAYGINLAŞABİLİR
El Nino'nun etkisiyle Güney Amerika'nın büyük bölümü, ABD'nin batı ve güney eyaletleri, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Hindistan'da sıcak hava dalgalarının daha sık yaşanabileceği tahmin ediliyor.
ABD'nin batısında alışılmadık nem oranları ve tropikal sistem kalıntıları görülmesi beklenirken, kuzeybatı bölgelerinde kuraklık riskinin süreceği belirtiliyor.
2027 İÇİN REKOR SICAKLIK ALARMI
Bilim insanları, güçlü El Nino olaylarının neredeyse her zaman küresel sıcaklık rekorlarını beraberinde getirdiğini belirtiyor. Bunun temel nedeni ise okyanuslarda biriken ısının atmosfere taşınması ve küresel rüzgar sistemleriyle dünya geneline yayılması.
İklim bilimci Zeke Hausfather'a göre, 2027'nin tarihin en sıcak yılı olma ihtimali şu anda yüzde 73 seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, El Nino'nun etkilerinin 2026 sonu ile 2027 başında zirveye ulaşabileceğini ifade ediyor.
Dünya genelinde "süper El Nino" ihtimaline yönelik ilgi ve endişe ise giderek büyüyor.
(Washington Post, Takvim foto arşiv)